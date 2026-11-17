El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado a una celda militar sin privilegios, mientras la policía allana las viviendas de sus hermanos.

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El expresidente paraguayo Santiago Peña fue trasladado este lunes a una cárcel militar en Asunción, donde cumplirá prisión preventiva en una habitación sin "privilegios". La medida se da en el marco de la investigación por el escándalo financiero del Ueno bank.

Este martes, la Policía Nacional realizó allanamientos simultáneos en las viviendas de sus hermanos, Manuel y Francisco Peña, en busca de evidencia relacionada con la causa. El operativo se centró en la recolección de aparatos electrónicos y documentos vinculados a una empresa extranjera en Luxemburgo.

Peña, quien cumplió 48 años el lunes, fue recibido esposado, con chaleco antibalas y casco en la prisión militar Viñas Cué. La celda que ocupaba previamente en el Regimiento Escolta Presidencial contaba con comodidades como aire acondicionado y un armario, además de una sala de reuniones modificada para funcionar como gimnasio y una pequeña oficina.

Santiago Peña en prisión militar y la situación de sus hermanos El juez de garantías Osmar Legal ordenó el "inmediato traslado" de Peña, quien ahora podrá ejercitarse en una cancha de usos múltiples dos veces al día. Según el general Nicolás Narváez, presidente de la Suprema Corte Militar, la nueva celda no cuenta con aire acondicionado, solo ventilador, y Peña lleva una maleta con ropa normal sin equipos de comunicación.