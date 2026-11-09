Descubrieron una bóveda oculta en la casa del expresidente paraguayo Santiago Peña

La Fiscalía de Paraguay confirmó el allanamiento de una lujosa residencia del expresidente Santiago Peña , ubicada en la localidad de San Bernardino, donde los investigadores habrían encontrado una bóveda oculta detrás de una pared falsa . El compartimiento cuenta con una puerta blindada y un sofisticado mecanismo de seguridad que, según medios locales, incluye reconocimiento facial o de iris.

De Ueno Bank al arresto de Santiago Peña: la ruta de la crisis que derribó al presidente de Paraguay

La Fiscalía de Paraguay imputó a Santiago Peña por lesión de confianza y administración en provecho propio

El operativo se realizó este domingo en una propiedad situada en la zona de Ciervo Cuá, en el departamento de Cordillera, a unos 50 kilómetros de Asunción. La diligencia fue encabezada por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas a Ueno Bank.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio Público confirmó el procedimiento y explicó que forma parte de las actuaciones iniciadas tras la imputación de Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. Sin embargo, la Fiscalía no hizo referencia al hallazgo de la bóveda, que fue difundido por los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora.

Según las publicaciones de la prensa paraguaya, durante la inspección los investigadores detectaron un pasillo que conduce desde una de las habitaciones hasta una puerta blindada, escondida detrás de una pared falsa.

El diario ABC Color indicó que el sistema de seguridad sería de nivel 7 y requeriría al menos cuatro mecanismos de acceso: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, clave numérica y llaves especiales tipo multilock . La tecnología sería de origen israelí, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.

Al finalizar el procedimiento, los investigadores no habían conseguido abrir la bóveda y se desconocía qué había en su interior. Tampoco trascendió si la Fiscalía recurrirá a peritos especializados o solicitará nuevas medidas para acceder al compartimiento.

Además de las imágenes del allanamiento, circularon videos que mostrarían la construcción de la residencia y el espacio destinado a la bóveda cuando todavía estaba vacío. La autenticidad de ese material difundido en redes sociales no pudo ser verificada.

De acuerdo con ABC Color, los fiscales regresarían este lunes a la propiedad para continuar con las diligencias. Mientras tanto, agentes del Departamento contra el Crimen Organizado permanecían en el lugar.

La mansión, bajo la lupa por los préstamos de Ueno Bank

La residencia ocupa un lugar central en la investigación judicial. Según el acta de imputación, el 13 de mayo de 2024, cuando Peña ya ejercía la Presidencia, recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos 600.000 dólares, destinados a la construcción de la propiedad.

Los fiscales señalaron que las cuotas mensuales de esos créditos ascendían a 239 millones de guaraníes, una cifra que, según la acusación, equivalía a seis veces el salario presidencial.

La construcción habría demandado unos 7.700 millones de guaraníes. En su sexta declaración jurada, Peña consignó el inmueble por 7.750 millones: 1.450 millones correspondientes al terreno y otros 6.300 millones por la obra y el equipamiento.

El terreno tiene una superficie de 5.012 metros cuadrados, mientras que la construcción ocupa 1.015 metros cuadrados, de acuerdo con datos de la Contraloría. Una investigación periodística estimó que el valor de la mansión rondaría los dos millones de dólares.

Peña fue imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La Fiscalía calcula un perjuicio de aproximadamente 809 millones de dólares, tomando como referencia los fondos estatales depositados en la entidad bancaria. El exmandatario niega los cargos.

En enero de 2025, cuando recibió cuestionamientos por el costo de la residencia, había respondido que trabajaba desde los 18 años y se definió como una persona honesta y trabajadora. Hasta el momento, su defensa no había realizado declaraciones sobre el allanamiento ni sobre la bóveda.

Otras medidas en la investigación

El procedimiento en San Bernardino no fue la única diligencia realizada este domingo. Según la información difundida, los fiscales también requisaron un iPhone de Peña en el Regimiento Escolta Presidencial, donde permanece detenido con prisión preventiva. La medida se produjo después de que el comandante del establecimiento señalara que el exmandatario tenía permitido utilizar un teléfono celular.

Por otra parte, la abogada Carolina Berdoy, vecina de San Bernardino, anunció que este lunes presentará un pedido de acceso a la información pública ante la Municipalidad para conocer posibles discrepancias urbanísticas, tributarias y ambientales vinculadas con el desarrollo inmobiliario de la zona.

La letrada aclaró que busca obtener documentación y verificar datos, sin atribuir responsabilidades penales de manera anticipada.