Escándalo en Paraguay: ordenaron la detención en su domicilio del destituido expresidente Santiago Peña

La medida fue ejecutada por la Policía Nacional tras la resolución de la Fiscalía en la Causa N.° 92/2026. El exmandatario cumplirá la orden de detención en su residencia particular y deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

En un hecho de máxima gravedad e impacto político en la región, el Ministerio Público de Paraguay dictó la orden de detención inmediata del destituido presidente Santiago Peña Palacios, quien quedó detenido bajo la modalidad de reclusión domiciliaria en su residencia particular. La medida se enmarca en la causa penal que investiga delitos de lesión de confianza, infracciones informáticas y lavado de activos vinculados al colapso de Ueno Bank.

La disposición quedó formalizada mediante la Causa N.° 92/2026, caratulada "Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros", redactada por los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción junto a la Unidad de Delitos Informáticos y Lavado de Activos.

Tras la aprobación de su juicio político y destitución en el Congreso, efectivos de la Policía Nacional se desplegaron hacia la vivienda del exjefe de Estado para dar cumplimiento a la medida cautelar. Según confirmaron fuentes fiscales, Peña permanecerá arrestado en su domicilio hasta este sábado, momento en que será trasladado a la sede fiscal para prestar declaración indagatoria y formalizar la imputación.

Los millonarios nexos con Ueno Holding La investigación busca determinar la responsabilidad penal del exmandatario en el entramado financiero del banco en el que poseía importantes intereses económicos.

En su declaración jurada presentada en 2023, Peña había consignado acciones en Ueno Holding por G. 6.144 millones (guaraníes), además de un Certificado de Depósito a Plazo (CDA) por G. 2.400 millones en la propia entidad e inversiones en bonos corporativos.