    • 6 de noviembre de 2026 - 20:49

    Escándalo en Paraguay: ordenaron la detención en su domicilio del destituido expresidente Santiago Peña

    La medida fue ejecutada por la Policía Nacional tras la resolución de la Fiscalía en la Causa N.° 92/2026. El exmandatario cumplirá la orden de detención en su residencia particular y deberá prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En un hecho de máxima gravedad e impacto político en la región, el Ministerio Público de Paraguay dictó la orden de detención inmediata del destituido presidente Santiago Peña Palacios, quien quedó detenido bajo la modalidad de reclusión domiciliaria en su residencia particular. La medida se enmarca en la causa penal que investiga delitos de lesión de confianza, infracciones informáticas y lavado de activos vinculados al colapso de Ueno Bank.

    Leé además

    Ueno Bank.

    Ueno Bank: cómo un banco digital con 2,9 millones de clientes desató una crisis política en Paraguay
    santiago pena promete presentarse al juicio politico tras rechazo del senado a su pedido de prorroga

    Santiago Peña promete presentarse al juicio político tras rechazo del Senado a su pedido de prórroga

    La disposición quedó formalizada mediante la Causa N.° 92/2026, caratulada "Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros", redactada por los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción junto a la Unidad de Delitos Informáticos y Lavado de Activos.

    Tras la aprobación de su juicio político y destitución en el Congreso, efectivos de la Policía Nacional se desplegaron hacia la vivienda del exjefe de Estado para dar cumplimiento a la medida cautelar. Según confirmaron fuentes fiscales, Peña permanecerá arrestado en su domicilio hasta este sábado, momento en que será trasladado a la sede fiscal para prestar declaración indagatoria y formalizar la imputación.

    Los millonarios nexos con Ueno Holding

    La investigación busca determinar la responsabilidad penal del exmandatario en el entramado financiero del banco en el que poseía importantes intereses económicos.

    En su declaración jurada presentada en 2023, Peña había consignado acciones en Ueno Holding por G. 6.144 millones (guaraníes), además de un Certificado de Depósito a Plazo (CDA) por G. 2.400 millones en la propia entidad e inversiones en bonos corporativos.

    Con la detención domiciliaria consumada y la asunción del nuevo Ejecutivo, Paraguay atraviesa una inédita transición política e institucional cruzada por el avance de la causa judicial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Santiago Peña, presidente de Paraguay.

    Juicio político en Paraguay: Santiago Peña pidió 72 horas de prórroga para preparar su defensa

    el gobierno de milei desmintio que el presidente paraguayo santiago pena haya ingresado a la argentina

    El Gobierno de Milei desmintió que el presidente paraguayo Santiago Peña haya ingresado a la Argentina

    Santiago Peña, presidente de Paraguay.

    Paraguay: Santiago Peña anunció que se presentará ante el Congreso para defenderse del juicio político

    El Senado de Paraguay durante una sesión extraordinaria tras la renuncia del presidente Santiago Peña.

    Paraguay: por falta de quórum, se cayó la sesión que debía definir la renuncia del presidente Santiago Peña