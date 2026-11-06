Santiago Peña promete presentarse al juicio político tras rechazo del Senado a su pedido de prórroga

El Senado de Paraguay retomó la sesión pese a la ausencia del presidente, mientras sus abogados viajan al Congreso para ejercer la defensa y el ministro del Interior, Enrique Riera, renunció.

El Senado de Paraguay reinició este viernes la sesión del juicio político contra el presidente Santiago Peña, aunque el mandatario no se presentó en el Congreso. La Cámara rechazó el pedido de prórroga formulado por la defensa, que consideraba que un plazo inferior a 12 horas resultaba “insuficiente” para garantizar el debido proceso.

Los abogados del presidente informaron que están “en camino” al Parlamento, pero advirtieron que Peña no asistirá si no se le autoriza a realizar una “defensa política”. Ricardo Preda, uno de sus letrados, dijo al diario ABC que no viaja junto al mandatario: “Nosotros vamos para ejercer la defensa”.

En un mensaje publicado en la red social X, Peña reconoció el clima de tensión: “Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad”. Allí aseguró que, ante la continuidad del juicio político, se presentará y ejercerá su derecho a la defensa.

El presidente se comprometió además a entregar la información que le soliciten las instituciones competentes para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, expresó.