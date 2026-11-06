    • 6 de noviembre de 2026 - 13:26

    Detienen en Florida a Thomas Markle, padre de Meghan, investigado por material de abuso infantil

    Fuentes policiales confirmaron a Fox News el arresto del hombre de 82 años, que negó las acusaciones. La duquesa de Sussex había dicho que conocía el caso desde 2018.

    Detienen en Florida a Thomas Markle, padre de Meghan, investigado por material de abuso infantil

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    Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, fue arrestado este viernes en Florida, según informaron fuentes policiales a Fox News. La cadena no precisó los motivos de la detención ni otros detalles. Markle estaba bajo investigación de la Policía de Filipinas por el presunto hallazgo de material de abuso sexual infantil en su vivienda de Cebú.

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    Cuando surgieron los primeros reportes, Markle rechazó las acusaciones en una entrevista con el Daily Mail y las calificó como “un montón de mentiras”. El material fue descubierto por su hijo, Thomas Markle Jr., quien lo denunció ante las autoridades.

    El miércoles, la policía filipina informó que tres tarjetas de memoria y un teléfono celular entregados por el hijo contenían material de abuso sexual infantil. El jefe de la Policía Nacional, José Melencio Nartatez Jr., pidió cautela: aclaró que no alcanza con hallar material para sacar conclusiones y que hay que determinar su origen, los posibles responsables y si se violaron leyes filipinas.

    La revelación llegó un día después de que autoridades mexicanas allanaran un depósito alquilado por Markle. Allí encontraron revistas de origen asiático con unos 20 años de antigüedad, sin que se haya precisado su contenido, y decomisaron equipo informático.

    En una carta enviada al diario británico The Sun, la duquesa aseguró que supo de estas acusaciones en 2018, cuando la Policía británica se las comunicó. Según explicó, por eso cortó la relación con su padre y le impidió el contacto con sus hijos.

    Markle, de 82 años, vivió en Filipinas hasta mediados de 2026, cuando se mudó a Lakeland, unos 330 kilómetros al norte de Miami. Recientemente ingresó en una residencia para pacientes con demencia.

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