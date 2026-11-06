El papa León XIV inició su viaje con destino a Uruguay: luego visitará Argentina y Perú

El papa León XIV inició su primera gira por América Latina , un recorrido que incluirá Uruguay, Argentina y Perú y que tendrá una fuerte impronta pastoral y política.

Feriado por la visita de León XIV: qué pasará con la atención de los comercios en San Juan

Argentina recibe al Papa: la previa al arribo de León XIV, la sencillez de su historia y el abrazo a Don Orione

El Sumo Pontífice partió desde Roma para realizar un viaje de cerca de 30.000 kilómetros, con visitas a tres países y diez ciudades , en el que buscará transmitir sus principales preocupaciones sobre la pobreza, las desigualdades económicas, la paz y los desafíos de la inteligencia artificial.

El recorrido también representará una oportunidad para poner a prueba su capacidad diplomática frente a realidades políticas diferentes. Durante su estadía mantendrá reuniones con los presidentes Yamandú Orsi, Javier Milei y Keiko Fujimori , con quienes abordará cuestiones sociales, económicas y tecnológicas desde su perspectiva como jefe de la Iglesia católica y jefe de Estado del Vaticano.

La primera escala será Uruguay, donde será recibido por el presidente Yamandú Orsi. Luego llegará a Argentina para encontrarse con Javier Milei, en una visita que concentrará especial atención por las diferencias de perspectivas sobre el funcionamiento de la economía y el papel del Estado. Finalmente, viajará a Perú, país con el que mantiene un vínculo personal, donde está previsto un encuentro con Keiko Fujimori.

La defensa de los sectores más vulnerables será uno de los ejes centrales del viaje. En su exhortación apostólica Dilexi Te, León XIV planteó que la pobreza no se limita a la falta de recursos materiales, sino que también comprende la exclusión social, la falta de derechos, la fragilidad personal y la ausencia de oportunidades para desarrollar las propias capacidades.

En ese documento, el Pontífice sostuvo que la situación de los pobres interpela a las sociedades, los sistemas políticos y económicos y a la propia Iglesia. Su mensaje apunta a cuestionar las desigualdades y promover un modelo que coloque la dignidad humana en el centro de las decisiones.

Otro de los temas que tendrá protagonismo durante la gira será la inteligencia artificial. A través de su encíclica Magnifica Humanitas, el Papa planteó interrogantes sobre la concentración del poder tecnológico en grandes empresas y las consecuencias que puede tener sobre la participación social, la libertad y la igualdad de oportunidades.

En particular, advirtió sobre el control de las plataformas digitales, las infraestructuras, los datos y la capacidad de cálculo por parte de un reducido grupo de actores económicos y tecnológicos. Según su planteo, esa concentración puede generar nuevas dependencias, exclusiones, manipulaciones y desigualdades.

El homenaje a Francisco y la primera escala en Uruguay

Además de sus posicionamientos sobre la pobreza y la tecnología, León XIV tendrá durante el recorrido gestos vinculados con la memoria de su antecesor, el papa Francisco. También está previsto que escuche los reclamos de víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia y visite centros sociales, en línea con su rechazo a la denominada economía del descarte.

La primera jornada en Uruguay comenzará con su llegada al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo. Desde allí, el Pontífice recorrerá las calles en el Papamóvil para saludar a los fieles hasta llegar a la Plaza Independencia, donde tendrá uno de sus primeros contactos con la población.

La agenda también contempla un encuentro con representantes de la dirigencia política uruguaya y una reunión con el presidente Orsi. Además, recibirá las llaves de la ciudad durante un acto protocolar en el Cabildo.

Por la tarde, a las 19, se abrirán las puertas de la Catedral Metropolitana de Montevideo para recibir a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas. Allí, León XIV encabezará una celebración y pronunciará una homilía.

De esta manera, el Papa pondrá en marcha una gira que combinará actividades religiosas, encuentros institucionales y mensajes sobre algunos de los principales desafíos sociales y tecnológicos de la actualidad. Para Argentina, su llegada tendrá un significado especial: será la oportunidad de recibir por primera vez a León XIV como Pontífice y escuchar de cerca sus definiciones ante el escenario político y económico del país.