Fuerte viento durante todo el día: así estará el clima este viernes 6 de noviembre en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 23° y viento sur con ráfagas que alcanzarían los 69 kilómetros por hora.

San Juan tendrá este viernes 6 de noviembre una jornada con un cambio en las condiciones meteorológicas. Después de los días de temperaturas elevadas, el ingreso de viento del sector sur provocará un descenso térmico y será el principal protagonista del tiempo en la provincia.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la ciudad de San Juan se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 23°C. La mañana comenzará con viento del sur, mientras que durante la tarde las condiciones ventosas se intensificarán.

En las primeras horas del día, el viento tendrá velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Por la mañana y la tarde podría alcanzar velocidades de entre 60 y 69 kilómetros por hora. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 14°C y el viento rotará hacia el sudeste.

Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.