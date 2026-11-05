Emprendedores sociales de Iglesia y Valle Fértil podrán sumar sus producciones al Registro Provincial

El Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Economía Social, llevará adelante abordajes territoriales clave en Iglesia y Valle Fértil. La iniciativa busca permitir que los emprendedores artesanales de ambos departamentos cordilleranos y cordillerano-serranos completen el último paso obligatorio para incorporarse al Registro Provincial de Emprendedores Sociales.

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La instancia de evaluación e identificación resulta un requisito indispensable para formalizar la actividad y acceder a las ferias, espacios de comercialización, capacitaciones y líneas de fomento estatales impulsadas por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

El trámite final de verificación y categorización de productos requiere de manera exclusiva la presencia del emprendedor. Los equipos técnicos atenderán de 10:30 a 15:30 horas en los siguientes puntos:

Jueves 5 de noviembre (Iglesia): Escuela de Educación Especial Múltiple de Iglesia (calle Laprida s/n, Barrio América, Rodeo).

Viernes 6 de noviembre (Valle Fértil): Colegio Superior N.° 1 Fuerza Aérea Argentina (calle Güemes, entre Mitre y Santa Fe, San Agustín de Valle Fértil).

Requisitos y documentación a presentar

Para obtener la validación técnica de la autoría y la técnica empleada, los interesados deberán concurrir con:

Cinco muestras de productos propios: Elaborados o manufacturados de forma artesanal.

Material complementario: Tarjetas de presentación, packaging y elementos que permitan constatar los insumos y el proceso de diseño.

Condiciones generales: Ser mayor de 18 años, residir en San Juan y contar con un emprendimiento productivo vigente.

Quienes no hayan iniciado el trámite de inscripción previa podrán completar el formulario de forma presencial durante las jornadas o previamente a través de la plataforma web oficial de la Dirección de Economía Social.

Más de 4.000 emprendedores ya forman parte de la red

La nómina oficial del Registro Provincial cuenta actualmente con más de 4.000 emprendedores sociales incorporados en toda la provincia. La inclusión en esta nómina otorga prioridad para participar en ferias provinciales, programas de mentoría, formación continua y líneas de asistencia financiera para potenciar la escala de producción de los trabajadores independientes sanjuaninos.