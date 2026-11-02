San Juan eligió cinco startups innovadoras y repartirá $25 millones para impulsar sus proyectos

San Juan definió a los cinco proyectos ganadores de la segunda edición del Concurso Innovación Startup 2026 , una iniciativa del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación destinada a impulsar nuevos emprendimientos de base científica y tecnológica. Los seleccionados recibirán $5 millones cada uno , lo que representa una inversión total de $25 millones, además de acceder a un proceso de incubación y acompañamiento técnico para desarrollar sus soluciones y avanzar hacia una etapa de crecimiento.

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La definición se realizó durante el Pitch Day , organizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Allí, diez proyectos que habían superado las instancias previas presentaron sus propuestas ante un jurado integrado por representantes de la industria, la minería, la tecnología y el sector empresarial. Después de las exposiciones y de la evaluación técnica, quedaron elegidos cinco desarrollos vinculados con áreas estratégicas como minería, eficiencia hídrica, vitivinicultura, operaciones críticas y salud.

El evento contó con la participación del secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán von Euw , y del director de Transferencia e Innovación, Carlos Gallardo , además de emprendedores, referentes institucionales y miembros de los equipos participantes.

El jurado estuvo conformado por perfiles provenientes de distintos sectores productivos y tecnológicos de San Juan. Participaron Leonardo de la Vega , presidente de la Unión Industrial de San Juan; Francisco Pontoriero , referente del sector tecnológico y de inteligencia artificial; Eleonora Pinto , representante de CASETIC; Valentina Mana Radi , de la Cámara Minera de San Juan; y César José Forciniti , representante de CASEMI y gerente de Operaciones de Alta Tecnología Alimentaria S.A.

La integración buscó incorporar miradas diferentes sobre el potencial técnico, productivo y comercial de cada propuesta. El objetivo no fue solamente evaluar el grado de innovación, sino también su capacidad de aplicación, crecimiento y escalabilidad en sectores donde existen demandas concretas.

Los cinco proyectos ganadores

Los seleccionados trabajan sobre problemáticas distintas, aunque comparten un rasgo común: utilizan biotecnología, software, inteligencia artificial, sensores y análisis de datos para resolver necesidades reales y con posibilidades de aplicación más allá de San Juan.

VERAE: integra información biométrica con altitud, tareas y rotación para seguir la evolución de cada trabajador minero entre controles médicos. La propuesta apunta a mejorar la continuidad del seguimiento ocupacional en operaciones desarrolladas en altura.

Sherlock (TeraObject): monitorea variables como temperatura, energía y otros parámetros críticos para generar alertas tempranas. Busca anticipar fallas y reducir interrupciones, pérdidas y costos en sectores como minería, alimentos, salud y energía.

Fervere Yeasts: desarrolla levaduras regionales provenientes de Pedernal, Calingasta y Tulum, listas para ser utilizadas en bodegas. El objetivo es aportar identidad de origen a los vinos sanjuaninos y disminuir la dependencia de levaduras comerciales importadas.

Riego Inteligente: combina GPS y modelos predictivos para determinar dónde y cuándo deben regar los camiones que trabajan en caminos mineros. La solución busca reducir el consumo de agua, gasoil y cantidad de viajes frente a los sistemas tradicionales basados en horarios fijos.

VitalTasks AI: centraliza agenda, cobros, obras sociales e historias clínicas para clínicas privadas. Incorpora además un asistente de inteligencia artificial para turnos y apunta a reducir la fragmentación de datos y las demoras administrativas.

Del laboratorio a problemas concretos de la producción

Uno de los puntos destacados de esta edición es que los proyectos seleccionados no se limitan a desarrollos experimentales. Todos parten de problemas concretos que ya existen en sectores productivos y de servicios, como el uso eficiente del agua en minería, el seguimiento de trabajadores en altura, la trazabilidad y continuidad de procesos críticos, la identidad regional de los vinos o la administración de clínicas.

Ese aspecto también abre la posibilidad de que las soluciones puedan replicarse en otros mercados. La necesidad de mejorar el uso del agua, evitar fallas operativas o digitalizar procesos de salud no es exclusiva de San Juan, por lo que varios de los proyectos tienen potencial para adaptarse y escalar fuera de la provincia.

En el caso de Fervere Yeasts, por ejemplo, el modelo de levaduras regionales podría aplicarse en otras zonas vitivinícolas. Sherlock puede utilizarse en distintas industrias que dependan del monitoreo permanente de equipos, mientras que VitalTasks AI apunta a un problema habitual en clínicas y centros privados de salud.

$5 millones y una etapa de incubación para cada ganador

Además del premio económico, cada uno de los cinco emprendimientos accederá a un proceso de incubación personalizado y asistencia técnica especializada. La intención es que los equipos puedan transformar sus desarrollos iniciales en soluciones con mayor grado de madurez y posibilidades concretas de implementación comercial.

El acompañamiento también buscará trabajar aspectos vinculados con modelo de negocio, validación, crecimiento, incorporación de tecnología y articulación con empresas e instituciones que puedan convertirse en potenciales usuarios o socios estratégicos.

Con esta segunda edición, el Concurso Innovación Startup vuelve a funcionar como una instancia de vinculación entre emprendedores, sector científico-tecnológico, empresas y organismos públicos, con el objetivo de que los proyectos seleccionados avancen desde la etapa de idea o prototipo hacia soluciones aplicables dentro de la economía provincial.