IRONMAN en San Juan: Guido Romero destacó el impacto económico y turístico y reconoció que hay aspectos por mejorar

El paso del IRONMAN por San Juan dejó un balance que excede lo estrictamente deportivo. La competencia internacional generó un importante movimiento turístico y comercial en la provincia, con cifras que fueron destacadas por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quien calificó el fin de semana como un acontecimiento histórico y remarcó la proyección que tuvo San Juan como sede del triatlón.

IRONMAN en San Juan: Orrego encabezó la premiación de una competencia que movió el turismo

"Para nosotros era un día histórico, un fin de semana histórico para San Juan", sostuvo el funcionario al referirse a la realización del evento. En declaraciones DIARIO DE CUYO, destacó que la provincia logró posicionarse como la única ciudad del mundo en albergar las tres distancias de IRONMAN durante un mismo año, convirtiéndose en un epicentro internacional del triatlón.

Sin embargo, Romero aclaró que el balance definitivo todavía está pendiente y que durante esta semana realizarán una evaluación de lo ocurrido. En ese análisis, el Gobierno provincial buscará identificar tanto los aspectos positivos como aquellos que necesitan modificaciones para futuras competencias.

"Seguramente hay cosas para corregir y somos conscientes de eso. Tenemos los oídos bien abiertos para poder escuchar y la humildad para determinar que hay cosas que se pueden mejorar, que se deben mejorar, y vamos por eso" , expresó.

Uno de los puntos que el ministro puso especialmente en valor fue el impacto económico que tuvo la llegada de deportistas, acompañantes y visitantes. Según detalló, cada competidor registró una estadía promedio de cinco noches en la provincia, un dato que repercutió directamente en la actividad hotelera, gastronómica y comercial.

En materia de alojamiento, Romero informó que se alcanzó una ocupación hotelera del 88,5% de los establecimientos registrados, mientras que también destacó el intenso movimiento que tuvo el sector gastronómico durante el desarrollo de la competencia.

Además, señaló que las estimaciones ubican en casi $4.000 millones el movimiento económico generado en el sector privado. Se trata de uno de los indicadores que, para el Gobierno provincial, permite dimensionar la importancia de continuar apostando a eventos deportivos internacionales.

El funcionario hizo hincapié en que el legado de una competencia de estas características no termina con la llegada de los atletas a la meta. Por el contrario, consideró que el beneficio también se refleja en la actividad turística, la generación de movimiento comercial y la posibilidad de instalar a San Juan en el calendario de grandes acontecimientos deportivos.

"Vamos a seguir trabajando en la posibilidad de tener estos eventos internacionales de gran importancia", aseguró.

En otro tramo de sus declaraciones, Romero vinculó la realización de competencias de alto nivel con una política deportiva que, según sostuvo, también contempla el desarrollo del deporte social y el acompañamiento a las federaciones.

Como ejemplo, mencionó la participación de una delegación de alrededor de 400 deportistas de distintos departamentos sanjuaninos en los Juegos Evita, con respaldo del Gobierno provincial. También hizo referencia a la presencia de representantes locales en competencias nacionales e internacionales.

"Cuando hablamos de trabajar con las federaciones, tenemos el deporte de alto rendimiento y, a su vez, en sintonía con el deporte social. Creo que eso se complementa con la gestión deportiva", explicó.

Finalmente, el ministro volvió a remarcar que la apuesta por acontecimientos internacionales como el IRONMAN forma parte de una estrategia más amplia para consolidar el deporte como una herramienta de desarrollo provincial. En ese sentido, insistió en la necesidad de sostener la llegada de competencias de relevancia, pero también de revisar cada experiencia para mejorar su organización y sus resultados.