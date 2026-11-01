    • 1 de noviembre de 2026 - 22:43

    IRONMAN en San Juan: Orrego encabezó la premiación de una competencia que movió el turismo

    El gobernador acompañó la entrega de premios de las pruebas Full y 51.50. El evento posicionó nuevamente a la provincia en el calendario deportivo mundial y generó un importante movimiento en la actividad turística y hotelera.

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    San Juan volvió a quedar en el centro de la escena deportiva internacional con la realización de las competencias IRONMAN 51.50 y Full, dos pruebas que convocaron a atletas de distintos puntos del país y del mundo. En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego participó este domingo de la ceremonia de premiación de los ganadores, acompañado por autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, encabezadas por el ministro Guido Romero.

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    La competencia no solo representó un desafío deportivo de primer nivel, sino que también tuvo un impacto positivo en la actividad turística de la provincia. La llegada de deportistas, equipos técnicos, familiares, acompañantes y visitantes generó un importante movimiento en distintos sectores y se reflejó especialmente en los niveles de ocupación hotelera durante el fin de semana.

    Con esta edición, San Juan alcanzó un lugar destacado en el circuito internacional: se convirtió en la única ciudad del mundo en recibir las tres distancias del calendario IRONMAN durante 2026, un hecho que fortalece su posicionamiento como sede de grandes acontecimientos deportivos.

    El Dique Punta Negra fue uno de los escenarios centrales de la competencia, con el desarrollo de los segmentos de natación. Luego, los participantes continuaron con los recorridos de ciclismo y pedestrismo, en un circuito que combinó exigencia física y paisajes característicos de la provincia.

    El IRONMAN 51.50 se disputó el viernes 30 de octubre, mientras que la prueba Full tuvo lugar este domingo 1 de noviembre, completando una semana marcada por el deporte de alto rendimiento y la presencia de competidores internacionales.

    El evento fue organizado por World Triathlon Company, con el patrocinio de empresas privadas, entre ellas Veladero y Baggio como principales sponsors, y el acompañamiento del Gobierno de San Juan a través de un trabajo interministerial.

    De esta manera, el IRONMAN volvió a demostrar que los grandes eventos deportivos también representan una oportunidad para dinamizar la economía local, atraer visitantes y proyectar a San Juan como destino turístico y deportivo a nivel internacional.

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