Ironman en San Juan: cortes y desvíos de tránsito para el domingo 1 de noviembre

Con motivo del Ironman Full, que se disputará el domingo 1 de noviembre, se aplicarán restricciones de circulación en distintos puntos del Gran San Juan. Los cortes comenzarán temprano y se irán sumando a lo largo del día, por lo que se recomienda planificar los traslados con anticipación.
Desde las 8
- Rotonda de calle Las Moras: circulación vehicular restringida.
- Ruta 60 (a Ullum): restricción de tránsito. Se recomienda circular por avenida Ignacio de la Roza hasta Zonda.
- Avenida Costanera (Chimbas): restringida hasta las 17.30. La misma medida rige para calle Centenario, desde calle Salta hasta Ruta 40 Norte.
Desde las 12
- Circunvalación, anillo externo: restricción de 12 a 19, desde calle Tucumán hasta la salida de calle Urquiza.
- Conector Sur, desde Circunvalación hasta la Estación de Trasbordo de RedTulum: tránsito restringido de 12 a 18.
En el sector Este del Conector Sur se podrá circular hasta las 14. Los cruces del conector serán coordinados por efectivos policiales.