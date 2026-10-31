    • 31 de octubre de 2026 - 11:40

    Ironman en San Juan: cortes y desvíos de tránsito para el domingo 1 de noviembre

    Habrá restricciones vehiculares en rotondas, rutas y avenidas del Gran San Juan desde las 8. Zonas como la de Parque de Mayo quedarán solo para peatones a partir de las 15.

    Ironman.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con motivo del Ironman Full, que se disputará el domingo 1 de noviembre, se aplicarán restricciones de circulación en distintos puntos del Gran San Juan. Los cortes comenzarán temprano y se irán sumando a lo largo del día, por lo que se recomienda planificar los traslados con anticipación.

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    Desde las 8

    • Rotonda de calle Las Moras: circulación vehicular restringida.
    • Ruta 60 (a Ullum): restricción de tránsito. Se recomienda circular por avenida Ignacio de la Roza hasta Zonda.
    • Avenida Costanera (Chimbas): restringida hasta las 17.30. La misma medida rige para calle Centenario, desde calle Salta hasta Ruta 40 Norte.

    Desde las 12

    • Circunvalación, anillo externo: restricción de 12 a 19, desde calle Tucumán hasta la salida de calle Urquiza.
    • Conector Sur, desde Circunvalación hasta la Estación de Trasbordo de RedTulum: tránsito restringido de 12 a 18.

    En el sector Este del Conector Sur se podrá circular hasta las 14. Los cruces del conector serán coordinados por efectivos policiales.

    Desde las 14 y las 15

    • Avenida Libertador, entre calle Urquiza y calle Sarmiento: restricción vehicular desde las 14.
    • Zona aledaña al Parque de Mayo (calles Las Heras, España, 25 de Mayo y Cortínez): acceso únicamente peatonal desde las 15.

    Otros desvíos

    • Ruta 40 Sur, desde Calle 11: personal de Gendarmería derivará el tránsito por calle Alfonso XIII y por Mendoza.
    • Para llegar a Albardón: se podrá circular por un carril y por la colectora de Ruta 40 Norte.

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