    • 29 de octubre de 2026 - 12:02

    Expo IRONMAN: Stands y propuestas de interés para el público sanjuanino

    El espacio montado en el Teatro del Bicentenario permanecerá abierto de 11 a 21 con entrada gratuita. Reúne una oferta variada con gastronomía, turismo, alimentación, tecnología deportiva, entre otros.

    Propuesta. El IRONMAN conmueve a San Juan y en la Expo se puede apreciar la otra cara de un evento que supera lo deportivo.

    Propuesta. El IRONMAN conmueve a San Juan y en la Expo se puede apreciar la otra cara de un evento que supera lo deportivo.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Entre las actividades de la semana IRONMAN en San Juan, se realizó la inauguración de la Expo IRONMAN. Este espacio permanecerá abierto de 11 a 21 horas, con entrada libre y gratuita. Este Centro de Exposición y Negocios cuenta con stands de diversa índole y propuestas de interés relacionadas a alimentación saludable, indumentaria, tecnología, herramientas deportivas, turismo, gastronomía, artesanía, entre otros.

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    Expo IRONMAN también cuenta con espacio para puestos de comida y patio cervecero. Habrá bandas en vivo para el disfrute de quienes asistan. Anoche se presentó Ana Laura Paroldi. Este jueves a las 20:45 lo hará ‘La Vip de Nápoles’; el viernes 30 desde las 18:30 habrá un sunset para los triatletas del 51.50, con Victoria Más y Freda Nurkai. Por último, el sábado 31 a las 20:45 se presentará Sebastián Garay.

    Las principales autoridades presentes fueron: ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; intendente de Ciudad de San Juan, Susana Laciar; secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado; secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; presidente de Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; secretario de Administrativo Financiero de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Facundo López; subsecretarios de Alto Rendimiento, Eduardo Cerimedo, de Deporte Federado, Martín Riveros, de Deporte Social, Mauricio Lara; subsecretario de Turismo, Juan Castañares; socio gerente de IRONMAN Argentina, Rubén Sciutto.

    Previo al corte de cintas, el vicario parroquial Martín Nacusi bendijo al lugar y el evento que se avecina. Vale resaltar que el sacerdote citado es creador del Movimiento Trekking y Palabra. Luego, las autoridades posaron ante los reporteros gráficos y camarógrafos presentes, y procedieron al corte. Posteriormente, recorrieron cada stand uno por uno interiorizados por los atractivos que se ofrecen.

    Para el público que aún desconoce, IRONMAN es una de las competencias de triatlón (natación en aguas abiertas, ciclismo en ruta y pedestrismo) más importantes y exigentes del mundo. Este fin de semana se realizarán dos carreras distintas. El viernes 30 octubre desde las 10 será el 51.50, y el domingo 01 noviembre el Full a partir de las 9. Ambas largarán desde el embarcadero de Dique Punta Negra y finalizarán en Plaza Bicentenario.

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