El efecto Ironman se multiplica en San Juan en todos sus números

Se vienen días que serán para la historia del deporte de San Juan . En apenas 10 días más, se concretará la Trilogía Ironman en suelo sanjuanino con la realización del Ironman 5150 el viernes 30 y el Ironman Full, el domingo 1 de noviembre que se sumarán al Ironman 70.3 del pasado 29 de marzo.

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Dos competencias de distintos rangos que posicionan a San Juan como la plaza principal en el país del producto Ironman, porque ninguna otra locación ha tenido la chance de albergar en el mismo año las tres modalidades.

Pero más allá de lo deportivo, el movimiento que generará la doble propuesta de la próxima semana es lo que moviliza a todo el andamiaje sanjuanino desde todos los aspectos, pasando por la cantidad de atletas, los acompañantes, la hotelería, el voluntariado, la seguridad y la logística. Todo con el signo de que se duplicarán, en una verdadera invasión del Efecto Ironman.

Eduardo Cerimedo, de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes de la provincia, brindó los detalles de lo que será el cierre del mes en Punta Negra.

Hoy, a diez días de la competencia, las inscripciones de los atletas llegaron a los 1.000 competidores en el Ironman Olímpico 5150 y a los 700 en el Ironman Full. Comparando, en marzo fueron 1.000 los que tomaron parte de la prueba 70.3. Este dato no es menor porque además, por cada competidor estiman no menos de dos a tres acompañantes, duplicando también la reserva hotelera de San Juan. Estarán varios países representados: Andorra, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Italia, México, Países Bajos, Paraguay, Perú, Puerto Rico, España, Suiza, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela y Argentina.

Pero además, Cerimedo se detuvo en un detalle clave: la cantidad de días. En marzo, las reservas no pasaban de los tres días pero ahora, no bajan de al menos una semana completa e incluso hasta los 10 días, con el consiguiiente derrame en comida, traslados y demás. Un eje económico clave.

En cuanto al voluntariado que forma parte del Ironman, la organización reclutó 1.000 para la pasada edición de marzo y ahora, estarán otra vez pero en doble jornada.

La seguridad es otro de los aspectos vitales que repetirá el operativo del Iroman de marzo. Esa vez fueron alrededor de 400 efectivos durante la mañana y 300 efectivos por la tarde. (En ediciones anteriores o sumando recursos globales, el número rondó entre los 450 y más de 700 agentes según el tramo y día del evento). En esta ocasión, la operatividad será doble por los dos Ironman que coparán el fin de semana.

En la logística, que abarca largada, recorridos, llegada, zonas de transición y demás, todo está pautado similar al 70.3 pero duplicado.

Finalmente, en la Expo Ironman que congregó varias empresas nacionales, internacionales y las locales, ya han comprometido su participación y en esta oportunidad, la apertura de la muestra será el jueves 28 anticipando lo del Iroman Olímpico. Abrirá de 11 a 21 y estará hasta el domingo inclusive.

Los chicos no se podían quedar atrás y el IronKids ya ha recibido varias solicitudes de inscripción de muchos atletas foráneos que llegarán en familia a disfrutar de San Juan durante tres días del mejor triatlon.

Cerimedo remarcó el efecto positivo desde lo económico del Ironman: 'Es un evento privado que respalda el gobierno de San Juan pero que por su repercusiones genera un derrame económico muy importante para la provincia. En esta ocasión se ha multiplicado la expectativa y estamos muy motivados para mostrar a San Juan como la mejor plaza del triatlón'. Cerimedo remarcó el efecto positivo desde lo económico del Ironman: 'Es un evento privado que respalda el gobierno de San Juan pero que por su repercusiones genera un derrame económico muy importante para la provincia. En esta ocasión se ha multiplicado la expectativa y estamos muy motivados para mostrar a San Juan como la mejor plaza del triatlón'.

LAS DISTANCIAS

El viernes 30 se correrá el Ironman 5150 con las siguientes distancias:

• Natación: 1,5 km

• Ciclismo: 40 km

• Pedestrismo: 10 km

El domingo 1 se disputará el Iroman Full con las siguientes distancias:

• Natación: 3.8 km

• Ciclismo: 180 km

• Pedestrismo: 42,2 km