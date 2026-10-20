IRONMAN San Juan: capacitan en RCP y primeros auxilios a los voluntarios de la gran cita internacional

En la antesala de las competencias 51.50 e IRONMAN Full, la provincia prepara a los colaboradores en colegios privados y en el Aldo Cantoni.

San Juan entra en la cuenta regresiva para convertirse nuevamente en el epicentro del triatlón mundial. De cara a las esperadas competencias 51.50 San Juan y el IRONMAN Full, que se disputarán el próximo viernes 30 de octubre y domingo 1 de noviembre, la organización y el Gobierno provincial pusieron en marcha un intenso programa de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios dirigido a los voluntarios que asistirán en el evento.

Las jornadas formativas tienen como objetivo brindar herramientas fundamentales de prevención, respuesta rápida y primeros auxilios ante cualquier eventualidad médica o emergencia que pudiera surgir durante el desarrollo de las exigentes pruebas atléticas.

Las instancias de adiestramiento se dictan en establecimientos educativos de la Capital, entre ellos los colegios Fray Mamerto Esquiú, San Francisco y Luján, además del Estadio Aldo Cantoni.

Un evento con impacto deportivo, turístico y social La llegada del sello IRONMAN trasciende el plano puramente competitivo. Con la confirmación de atletas arribados desde decenas de países, la cita deportiva consolida a San Juan como plaza de proyección internacional, traccionando el turismo, el comercio local y la ocupación hotelera.

En ese marco, la instrucción del voluntariado no solo busca garantizar la seguridad en los circuitos de natación, ciclismo y pedestrismo, sino también dejar una capacidad instalada de conocimiento solidario en la comunidad deportiva sanjuanina.