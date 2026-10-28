IRONMAN 51.50 e IRONMAN SAN JUAN: todo lo que se necesita saber del evento

El próximo fin de semana en San Juan se llevarán a cabo dos carreras distintas correspondientes a IRONMAN. Esta competencia deportiva de triatlón está catalogada como una de las más exigentes del mundo.

San Juan abrirá una exposición de productos y empresas locales durante el Ironman: cuándo y dónde visitarla

Es organizada por World Triathlon Company, con apoyo principal de Gobierno de San Juan, y patrocinio de empresas privadas, como Veladero y Baggio en carácter de main sponsor (principales). La carrera es una comunión de tres disciplinas: nado en aguas abiertas, ciclismo en ruta y carrera a pie. A continuación, la información completa sobre los circuitos y distancias de carrera con mapas incluidos.

Es el primer tramo de la competencia y se realiza en Dique Punta Negra. Es uno de los espacios al aire libre más bellos de la provincia. La línea de largada está sobre el punto culmine del embarcadero. Los atletas ingresan al espejo de agua, nadan un solo giro siguiendo línea de boyas de color, llegan hasta el punto más alejado, realizan el retorno por carril opuesto y concluyen el nado cuando cruzan la línea de llegada puesta sobre el piso del embarcadero.

Es el segundo tramo de la competencia. Inicia en el embarcadero de Dique Punta Negra y concluye en la intersección de calles Vicealmirante Ismael Galindez y Soldado Argentino (a pocos metros de la plaza principal), en la localidad Marquesado, Rivadavia.

Recorrido: Ruta Interlagos, Calle Las Moras, Hermógenes Ruiz, Vidart, Valentín Ruiz (villa cabecera de Ullum), Arnobio Sánchez, Ruta Provincial 60 hasta bajar paredón de Dique Ullum, Ruta del Sol, y V. Galindez hasta línea de transición.

Carrera a pie – 10 KM

Es el tercer y último tramo de la competencia. Inicia en la intersección de Vicealmirante Ismael Galindez y Soldado Argentino, en Marquesado. Desde ese sector de Rivadavia, los atletas correrán hacia el centro de la ciudad.

Recorrido: punto de transición, calle San Juan, Granadero Baigorria, Guillermo Tejada, Avenida Libertador Gral. San Martín directo hasta Parque de Rivadavia, bordear el parque por Salvador María del Carril, Punta de Rieles (vía rápida) hasta calle Víctor Hugo Nuche, Avenida José Ignacio de la Roza directo hasta Las Heras, paso por Puente Civico o del Bicentenario, vereda sur de Av. José Ignacio de la Roza, vereda de Avenida España hacia el sur, paso por frente de Teatro de Bicentenario hasta línea de llegada en Plaza Bicentenario.

Descripción general del circuito IRONMAN 51.50 San Juan, con accesos a mapas Strava: www.ironman.com/races/5150-san-juan/course#run

IRONMAN SAN JUAN | Domingo 01 noviembre

Aguas abiertas – 3,8 KM

Es el primer tramo de la competencia y se realiza en Dique Punta Negra. Es uno de los espacios al aire libre más bellos de la provincia. La línea de largada está sobre el punto culmine del embarcadero. Los atletas ingresan al espejo de agua, nadan dos giros siguiendo línea de boyas de color, llegan hasta el punto más alejado, realizan el retorno por carril opuesto y concluyen el nado cuando cruzan la línea de llegada puesta sobre el piso del embarcadero.

Ciclismo en ruta – 180 KM

Es el segundo tramo de la competencia. El mismo inicia en el embarcadero de Dique Punta Negra y concluye en el lado izquierdo de Teatro del Bicentenario, por calle Las Heras.

Recorrido: Ruta Interlagos, Calle Las Moras, Hermógenes Ruiz, Aviadores Españoles hasta el acceso a pie de la presa de agua (no suben la viborita de Ruta Provincial 60 o ascenso Dique Punta Negra), retorno por Aviadores Españoles hasta pasar Hermógenes Ruiz y continuar por Valentín Ruiz hasta pasar villa cabecera de Ullum y conectar con Arnobio Sánchez, Ruta Provincial 60, descenso de Dique Ullum, Ruta del Sol hasta rotonda, Avenida Nazario Benavídez, Avenida Costanera Almirante Brown, calle Fernández, Salta, Centenario hasta lateral oeste de Ruta Nacional 40, al sur hasta ingreso a Avenida Circunvalación. En Circunvalación, el giro no es completo. Ruta Nacional 40 al sur hasta Calle 8 casi unión con General Acha, retorno hacia la ciudad por Ruta 40, Avenida Circunvalación, Conector Sur hasta línea de transición en calle Las Heras (Teatro).

Carrera a pie – 42 KM

Es el tercer y último tramo de la competencia. Inicia por calle Las Heras en lazo izquierdo del Teatro Bicentenario y finaliza en Plaza Bicentenario.

Recorrido: son tres giros a un trazado que desde el inicio luego se dirige hacia el sur de la ciudad por Conector Sur hasta calle Dr. Ortega (o La Superiora), retorno hacia el centro, giro casi completo a Parque de Mayo, Parque Manuel Belgrano, por Libertador hasta Plaza Laprida, entre otros.

Descripción general del circuito IRONMAN SAN JUAN, con accesos a mapas Strava: www.ironman.com/races/im-san-juan/course#run