    • 27 de octubre de 2026 - 12:22

    San Juan abrirá una exposición de productos y empresas locales durante el Ironman: cuándo y dónde visitarla

    Del 28 de octubre al 1 de noviembre, el estacionamiento del Teatro del Bicentenario será sede de un espacio con alimentos saludables, indumentaria, tecnología y productos deportivos elaborados o comercializados en la provincia.

    El espacio funcionará durante cinco días en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario y estará abierto de 11 a 21.

    El espacio funcionará durante cinco días en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario y estará abierto de 11 a 21.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El paso del IRONMAN y 51.50 por San Juan tendrá también una pata comercial y productiva. Durante cinco días, la provincia contará con un Centro de Exposición y Negocios pensado para mostrar su oferta exportable y acercar productos locales a visitantes, empresas y potenciales compradores.

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    La propuesta funcionará del 28 de octubre al 1 de noviembre, de 11 a 21 horas, en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario. Allí se reunirán empresas y emprendimientos vinculados con la producción sanjuanina, con especial presencia de rubros asociados a la alimentación saludable, la indumentaria, la tecnología y las herramientas deportivas.

    Una vidriera para empresas y productos sanjuaninos

    El objetivo será aprovechar el movimiento generado por uno de los eventos deportivos más importantes que recibirá la provincia para generar nuevas oportunidades de vinculación comercial. La iniciativa buscará que las firmas participantes puedan exhibir sus productos y servicios ante un público amplio, integrado tanto por sanjuaninos como por turistas y visitantes que llegarán por la competencia.

    El espacio permitirá además mostrar parte del potencial productivo local en un contexto de alta circulación de personas. La presencia de deportistas, equipos, acompañantes y público general convierte al evento en una oportunidad para posicionar marcas y propuestas sanjuaninas por fuera de los canales comerciales habituales.

    Una propuesta abierta durante cinco días

    La exposición permanecerá abierta durante toda la previa y el desarrollo del evento, con una franja horaria amplia que permitirá recorrer los distintos stands desde la mañana hasta la noche. La invitación está dirigida tanto a quienes participen directamente del IRONMAN como a quienes quieran conocer productos locales y propuestas vinculadas al deporte y la vida saludable.

    De esta manera, la realización del IRONMAN y 51.50 sumará una actividad complementaria que buscará combinar deporte, producción y promoción comercial, con el Teatro del Bicentenario como uno de los principales puntos de encuentro durante esos días.

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