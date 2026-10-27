    • 27 de octubre de 2026 - 08:50

    Mónica Muggiani, nueva Reina de las Personas Mayores de San Juan

    Como virreina quedí Graciela Emilse De los Santos. El gobernador Orrego y autoridades les entregaron sus atributos en un Estadio Cerrado colmado de público de los 19 departamentos.

    Mónica Muggiani, nueva Reina de las Personas Mayores de San Juan

    Mónica Muggiani, nueva Reina de las Personas Mayores de San Juan

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    Tras haber vivido una tarde-noche de fiesta con música y bailes, en un contexto de alegría y aliento permanente de las hinchadas de todos los departamentos de San Juan y un desempate, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, los ministros Carlos Platero (de Familia y Desarrollo Humano), Laura Palma (de Gobierno) y Silvia Fuentes (de Educación), el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier; el Director de Políticas para Personas Mayores, Roberto Ochoa, la diputada nacional, Nancy Picón y los intendentes Sergio Miodoswky de Rivadiavia y Matías Espejo de Jáchal, coronaron a las nuevas reina y virreina de las Personas Mayores 2026.

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    La reina es Mónica Muggiani, tiene 64 años, tiene dos hijas y vive en Rivadavia. Practica espiritualidad ignaciana (inspirada en la vida de San Ignacio de Loyola), baila folclore, fue docente en la Escuela de Enología y está transitando un tratamiento oncológico. Mientras que la virreina es Graciela Emilse De los Santos, tiene 66 años, es mamá y abuela. Vive en Bella Vista, hace budines saludables, disfruta de comunicar mensajes de amor, humor y músicaen Tik Tok, le encanta andar en bicicleta.

    Las acompañaron las representantes de los departamentos, quienes vivieron una jornada plena de emociones y homenajes.También autoridades provinciales, legisladores nacionales e intendentes.

    "No solo quiero agradecer a Silvia y Ramona, que hoy dejan su lugar a las nuevas reinas, sino también a todas estas candidatas que nos han regalado sus bailes y su alegría. Hoy ha quedado demostrado esa frase que dice que la edad es una cuestión de actitud. Gracias por enseñarnos a disfrutar la vida", expresó el gobernador Orrego

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