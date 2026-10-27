Mónica Muggiani, nueva Reina de las Personas Mayores de San Juan

Como virreina quedí Graciela Emilse De los Santos. El gobernador Orrego y autoridades les entregaron sus atributos en un Estadio Cerrado colmado de público de los 19 departamentos.

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Tras haber vivido una tarde-noche de fiesta con música y bailes, en un contexto de alegría y aliento permanente de las hinchadas de todos los departamentos de San Juan y un desempate, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, los ministros Carlos Platero (de Familia y Desarrollo Humano), Laura Palma (de Gobierno) y Silvia Fuentes (de Educación), el subsecretario de Desarrollo Social, Miguel Blanquier; el Director de Políticas para Personas Mayores, Roberto Ochoa, la diputada nacional, Nancy Picón y los intendentes Sergio Miodoswky de Rivadiavia y Matías Espejo de Jáchal, coronaron a las nuevas reina y virreina de las Personas Mayores 2026.

La reina es Mónica Muggiani, tiene 64 años, tiene dos hijas y vive en Rivadavia. Practica espiritualidad ignaciana (inspirada en la vida de San Ignacio de Loyola), baila folclore, fue docente en la Escuela de Enología y está transitando un tratamiento oncológico. Mientras que la virreina es Graciela Emilse De los Santos, tiene 66 años, es mamá y abuela. Vive en Bella Vista, hace budines saludables, disfruta de comunicar mensajes de amor, humor y músicaen Tik Tok, le encanta andar en bicicleta.

Las acompañaron las representantes de los departamentos, quienes vivieron una jornada plena de emociones y homenajes.También autoridades provinciales, legisladores nacionales e intendentes.