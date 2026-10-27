    • 27 de octubre de 2026 - 06:54

    Tormentas y viento sur, el pronóstico del tiempo en San Juan para este martes 27 de octubre

    Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá una máxima de 23°C.

    Pronóstico de lluvias en San Juan.

    Pronóstico de lluvias en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan atravesará este martes 27 de octubre una jornada con inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 23°C.

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    Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura rondará los 13°C y el viento soplará del sudeste (SE), con velocidades de 13 a 22 km/h.

    Por la tarde, el cuadro se complicará con tormentas aisladas. La probabilidad de lluvia se mantendrá entre 10 y 40%, y la temperatura subirá hasta los 23°C. El viento rotará al sur (S) y se intensificará, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles caídas de objetos o ramas.

    Hacia la noche, el tiempo mejorará: el cielo estará mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias (0%). La temperatura descenderá a 18°C, con viento del sur de 13 a 22 km/h.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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