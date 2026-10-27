Tormentas y viento sur, el pronóstico del tiempo en San Juan para este martes 27 de octubre

San Juan atravesará este martes 27 de octubre una jornada con inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 23°C.

Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10 y 40%. La temperatura rondará los 13°C y el viento soplará del sudeste (SE), con velocidades de 13 a 22 km/h.

Por la tarde, el cuadro se complicará con tormentas aisladas. La probabilidad de lluvia se mantendrá entre 10 y 40%, y la temperatura subirá hasta los 23°C. El viento rotará al sur (S) y se intensificará, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de entre 42 y 50 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles caídas de objetos o ramas.

Hacia la noche, el tiempo mejorará: el cielo estará mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias (0%). La temperatura descenderá a 18°C, con viento del sur de 13 a 22 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.