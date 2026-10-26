    • 26 de octubre de 2026 - 19:03

    Trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan inician medidas de fuerza por salarios y falta de insumos

    La medida alcanza a los 160 empleados del distrito local con retención de servicios de dos horas diarias. Advierten que compran repuestos de su bolsillo y usan material reciclado para tapar pozos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad en San Juan iniciaron una retención de servicios de dos horas diarias en el marco de un plan de lucha nacional. La medida afecta a los 160 empleados que integran el distrito provincial y se replica en las dependencias de todo el país.

    Leé además

    conoce a las 10 candidatas a paisana nacional de la tradicion 2026

    Conocé a las 10 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición 2026

    Por Redacción Diario de Cuyo
    rivadavia intensifica los trabajos de prevencion y limpieza ante la posibilidad de lluvias por el nino

    Rivadavia intensifica los trabajos de prevención y limpieza ante la posibilidad de lluvias por El Niño

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales Nacionales en San Juan, Víctor Bobadilla, denunció un marcado proceso de desfinanciamiento del organismo, señalando que solo se están enviando partidas mínimas para servicios básicos, adicionales y combustible. Según afirmó, el distrito no cuenta con la compra de insumos esenciales para el mantenimiento vial.

    Respecto a la situación salarial, el dirigente precisó que el sueldo promedio del sector se ubica entre $1.600.000 y $1.700.000, sufriendo un importante atraso frente a la evolución del costo de vida. "Desde octubre del 2024 a diciembre del 2025 no recibimos ningún aumento; la verdad que fue el peor momento. Ahora hemos recibido unos incrementos por debajo de los índices del INDEC", sostuvo el gremialista en declaraciones radiales.

    Retiros voluntarios y protesta en la sede

    Bobadilla también cuestionó la apertura de un segundo plan de retiros voluntarios en el organismo nacional, advirtiendo que la medida acelera la pérdida de personal técnico y operativo con años de experiencia en la ruta.

    Para evitar paralizar por completo las tareas operativas de las cuadrillas que salen temprano a trabajar en la red vial, las Asambleas se organizan en dos turnos: de 8:00 a 10:00 y de 9:00 a 11:00 horas. Además, los empleados se manifiestan frente a la sede del organismo, sobre la calle Rawson, con pancartas y banderas para visibilizar el reclamo ante conductores y vecinos.

    El gremio remarcó la preocupación de cara al inicio de la temporada de tormentas estivales, época en la que suelen registrarse crecientes, cortes de ruta y derrumbes en los corredores provinciales.

    Viáticos congelados y arreglos "a pulmón"

    En cuanto a la labor de conservación en el interior provincial, desde el sindicato señalaron que los viáticos para el personal se encuentran congelados en $38.000 diarios, monto con el cual los trabajadores deben cubrir comidas y eventual hospedaje.

    A esta situación se suma la falta de insumos y repuestos: según denunció el dirigente, los propios trabajadores aportan dinero de sus bolsillos para pagar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de los vehículos oficiales. Asimismo, para realizar el bacheo y tapar pozos en la red caminera, están utilizando material fresado proveniente de la obra paralizada en la Ruta 40 Sur para elaborar premezclado de forma casera.

    Por último, Bobadilla alertó sobre la pérdida de control técnico directo por parte de Vialidad Nacional en obras clave de la provincia, como la Avenida Circunvalación, donde las labores de supervisión e inspección han pasado a ser mínimas o derivadas a consultoras externas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ¡que afortunado! un sanjuanino gano mas de $61 millones en el quini 6

    ¡Qué afortunado! Un sanjuanino ganó más de $61 millones en el Quini 6

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la unsj presento el proyecto faro para reactivar el radiotelescopio del observatorio felix aguilar

    La UNSJ presentó el Proyecto FARO para reactivar el radiotelescopio del Observatorio Félix Aguilar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Orlando Pereyra, el jachallero que dejó su pueblo para ser parte de la Armada Argentina. 

    De Jáchal al mar: la historia del sanjuanino Orlando Pereyra y su vocación en la Armada Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Foto: Gentileza UNSJ 

    Un proyecto de la UNSJ sobre urbanismo y género fue premiado en Brasil por Arquisur

    Por Redacción Diario de Cuyo