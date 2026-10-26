Trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan inician medidas de fuerza por salarios y falta de insumos

Los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad en San Juan iniciaron una retención de servicios de dos horas diarias en el marco de un plan de lucha nacional. La medida afecta a los 160 empleados que integran el distrito provincial y se replica en las dependencias de todo el país.

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El secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales Nacionales en San Juan, Víctor Bobadilla, denunció un marcado proceso de desfinanciamiento del organismo, señalando que solo se están enviando partidas mínimas para servicios básicos, adicionales y combustible. Según afirmó, el distrito no cuenta con la compra de insumos esenciales para el mantenimiento vial.

Respecto a la situación salarial, el dirigente precisó que el sueldo promedio del sector se ubica entre $1.600.000 y $1.700.000, sufriendo un importante atraso frente a la evolución del costo de vida. "Desde octubre del 2024 a diciembre del 2025 no recibimos ningún aumento; la verdad que fue el peor momento. Ahora hemos recibido unos incrementos por debajo de los índices del INDEC", sostuvo el gremialista en declaraciones radiales.

Bobadilla también cuestionó la apertura de un segundo plan de retiros voluntarios en el organismo nacional, advirtiendo que la medida acelera la pérdida de personal técnico y operativo con años de experiencia en la ruta.

Para evitar paralizar por completo las tareas operativas de las cuadrillas que salen temprano a trabajar en la red vial, las Asambleas se organizan en dos turnos: de 8:00 a 10:00 y de 9:00 a 11:00 horas. Además, los empleados se manifiestan frente a la sede del organismo, sobre la calle Rawson, con pancartas y banderas para visibilizar el reclamo ante conductores y vecinos.

El gremio remarcó la preocupación de cara al inicio de la temporada de tormentas estivales, época en la que suelen registrarse crecientes, cortes de ruta y derrumbes en los corredores provinciales.

Viáticos congelados y arreglos "a pulmón"

En cuanto a la labor de conservación en el interior provincial, desde el sindicato señalaron que los viáticos para el personal se encuentran congelados en $38.000 diarios, monto con el cual los trabajadores deben cubrir comidas y eventual hospedaje.

A esta situación se suma la falta de insumos y repuestos: según denunció el dirigente, los propios trabajadores aportan dinero de sus bolsillos para pagar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de los vehículos oficiales. Asimismo, para realizar el bacheo y tapar pozos en la red caminera, están utilizando material fresado proveniente de la obra paralizada en la Ruta 40 Sur para elaborar premezclado de forma casera.

Por último, Bobadilla alertó sobre la pérdida de control técnico directo por parte de Vialidad Nacional en obras clave de la provincia, como la Avenida Circunvalación, donde las labores de supervisión e inspección han pasado a ser mínimas o derivadas a consultoras externas.