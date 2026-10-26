Conocé a las 10 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición 2026

La elección se realizará en el marco de la 65ª Fiesta Nacional de la Tradición. La votación virtual comenzó este lunes y la candidata con más reacciones positivas en las redes sociales sumará un voto adicional.

Jáchal presentó a las 10 jóvenes que competirán por el título de Paisana Nacional de la Tradición 2026, en el marco de la 65ª edición de una de las celebraciones más representativas del departamento sanjuanino.

Como parte de la elección, la Municipalidad de Jáchal habilitó este lunes 26 de octubre, a las 18 horas, una votación virtual a través de su página oficial de Facebook, para que vecinos y seguidores puedan apoyar a su candidata favorita.

Cómo votar por las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición Para participar, los usuarios deberán ingresar al Facebook oficial de la Municipalidad de Jáchal y reaccionar a la fotografía oficial de la joven elegida. Se contabilizarán las reacciones “Me gusta”, “Me encanta” y “Me importa”.

La candidata que reúna la mayor cantidad de reacciones positivas recibirá un voto adicional, que se incorporará a la puntuación general de la elección.

La votación estará abierta hasta el 7 de noviembre a las 20. Según informaron desde el municipio, el resultado será certificado por un escribano público y se anunciará durante el acto de elección y coronación, previsto en la Plaza General San Martín.