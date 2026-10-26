    • 26 de octubre de 2026 - 18:48

    Conocé a las 10 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición 2026

    La elección se realizará en el marco de la 65ª Fiesta Nacional de la Tradición. La votación virtual comenzó este lunes y la candidata con más reacciones positivas en las redes sociales sumará un voto adicional.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Jáchal presentó a las 10 jóvenes que competirán por el título de Paisana Nacional de la Tradición 2026, en el marco de la 65ª edición de una de las celebraciones más representativas del departamento sanjuanino.

    Leé además

    trabajadores de vialidad nacional en san juan inician medidas de fuerza por salarios y falta de insumos

    Trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan inician medidas de fuerza por salarios y falta de insumos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    rivadavia intensifica los trabajos de prevencion y limpieza ante la posibilidad de lluvias por el nino

    Rivadavia intensifica los trabajos de prevención y limpieza ante la posibilidad de lluvias por El Niño

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Como parte de la elección, la Municipalidad de Jáchal habilitó este lunes 26 de octubre, a las 18 horas, una votación virtual a través de su página oficial de Facebook, para que vecinos y seguidores puedan apoyar a su candidata favorita.

    Cómo votar por las candidatas a Paisana Nacional de la Tradición

    Para participar, los usuarios deberán ingresar al Facebook oficial de la Municipalidad de Jáchal y reaccionar a la fotografía oficial de la joven elegida. Se contabilizarán las reacciones “Me gusta”, “Me encanta” y “Me importa”.

    La candidata que reúna la mayor cantidad de reacciones positivas recibirá un voto adicional, que se incorporará a la puntuación general de la elección.

    La votación estará abierta hasta el 7 de noviembre a las 20. Según informaron desde el municipio, el resultado será certificado por un escribano público y se anunciará durante el acto de elección y coronación, previsto en la Plaza General San Martín.

    La propuesta busca sumar la participación de la comunidad a una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, una celebración que pone en valor las costumbres, la cultura y la identidad jachallera.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    ¡que afortunado! un sanjuanino gano mas de $61 millones en el quini 6

    ¡Qué afortunado! Un sanjuanino ganó más de $61 millones en el Quini 6

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la unsj presento el proyecto faro para reactivar el radiotelescopio del observatorio felix aguilar

    La UNSJ presentó el Proyecto FARO para reactivar el radiotelescopio del Observatorio Félix Aguilar

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Orlando Pereyra, el jachallero que dejó su pueblo para ser parte de la Armada Argentina. 

    De Jáchal al mar: la historia del sanjuanino Orlando Pereyra y su vocación en la Armada Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Foto: Gentileza UNSJ 

    Un proyecto de la UNSJ sobre urbanismo y género fue premiado en Brasil por Arquisur

    Por Redacción Diario de Cuyo