    • 26 de octubre de 2026 - 18:25

    Rivadavia intensifica los trabajos de prevención y limpieza ante la posibilidad de lluvias por El Niño

    El municipio encabezado por Sergio Miodowsky despliega un operativo de limpieza de cunetas, desmalezamiento y descacharreo en las zonas norte, sur, este y oeste para evitar anegamientos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Rivadavia lleva adelante un amplio operativo de prevención en distintos puntos del departamento, con trabajos destinados a mejorar las condiciones de drenaje y preparar los espacios públicos ante la posibilidad de precipitaciones asociadas al fenómeno climático El Niño.

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    Las tareas se desarrollan en sectores estratégicos de las zonas norte, oeste, sur y centro de Rivadavia. Las cuadrillas municipales ejecutan labores de limpieza y profundización de cunetas, desmalezamiento y descacharreo, acciones consideradas fundamentales para favorecer el correcto escurrimiento del agua y evitar la acumulación de residuos que puedan obstruir los desagües pluviales.

    Estos trabajos forman parte de una política de prevención que impulsa el municipio para anticiparse a posibles contingencias climáticas, mejorar la infraestructura barrial y reducir los inconvenientes que suelen provocar las lluvias, especialmente en aquellas áreas que demandan atención prioritaria.

    Optimización de desagües y presencia territorial

    En ese sentido, las intervenciones en cunetas y canales permiten optimizar su capacidad de conducción hídrica, en tanto que las tareas de desmalezamiento y limpieza contribuyen a mantener los espacios públicos despejados.

    Desde la gestión municipal, encabezada por el intendente Sergio Miodowsky, destacaron que se mantiene una presencia territorial constante en todo el departamento, orientada al mantenimiento urbano, la prevención y la seguridad de los vecinos. La planificación busca fortalecer la capacidad de respuesta comunal frente a eventuales tormentas y minimizar posibles consecuencias o anegamientos.

    El pedido de colaboración a los vecinos

    Desde la comuna remarcaron que la prevención requiere también del compromiso ciudadano. En ese marco, solicitaron a la comunidad:

    • No arrojar residuos en cunetas, acequias ni desagües.
    • Mantener limpios los frentes de las viviendas.
    • Respetar los horarios establecidos para la recolección de residuos domiciliarios y no sacar basura fuera de término.

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