¡Premio millonario en San Juan! Un apostador ganó más de $1.400 millones en el Quini 6

La suerte volvió a caer en San Juan y esta vez con un premio extraordinario. Un apostador de la provincia ganó $1.418 millones en el Quini 6 , luego de acertar los seis números de la modalidad Tradicional en el sorteo realizado este domingo.

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El boleto ganador fue vendido en una agencia ubicada en calle Coll 148, en Rivadavia , que quedó así vinculada a uno de los premios más importantes entregados por el juego en la jornada.

La combinación que convirtió al apostador sanjuanino en nuevo millonario estuvo integrada por los números 31, 11, 09, 17, 25 y 07 .

El acierto correspondió a la modalidad Tradicional del Quini 6 , en la que el jugador logró completar los seis números sorteados y acceder al pozo mayor.

El premio para la apuesta ganadora alcanzó los $1.418 millones , una cifra que vuelve a colocar a San Juan entre las provincias favorecidas por los grandes pozos del tradicional juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Hasta el momento no trascendió la identidad del ganador. Lo confirmado es que el ticket fue comercializado en Rivadavia, por lo que ahora resta que el afortunado apostador se presente para iniciar el procedimiento correspondiente para cobrar el premio.

En las demás modalidades principales, La Segunda y la Revancha quedaron vacantes al no registrarse apuestas con los seis aciertos, por lo que esos pozos volverán a acumularse para el próximo sorteo. El Quini 6 había puesto en juego este domingo un pozo global estimado en $9.100 millones.