El Servicio Penitenciario realizará ejercicios de tiro en Marquesado

El Servicio Penitenciario Provincial llevará a cabo una jornada de capacitación y adiestramiento que incluirá ejercicios de tiro con munición de guerra durante este miércoles 21 de octubre en el departamento Rivadavia.

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Según informó oficialmente la Guarnición Ejército San Juan, las maniobras operativas se desarrollarán en las instalaciones del Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad de Marquesado.

Las actividades de tiro están programadas para iniciarse a las 7:30 de la mañana y se extenderán hasta las 20:00.

El polígono y predio militar comprendido para estas prácticas se encuentra delimitado entre la Ruta Provincial N.º 60, la avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda.

Ante el despliegue de las fuerzas de seguridad y las detonaciones habituales que genera el uso de munición de guerra, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para los vecinos de la zona y los conductores que transiten por el lugar:

Circular con precaución por las arterias contiguas al predio militar (Avenida Libertador y Ruta 60).

Respetar estrictamente la señalización y las indicaciones del personal de seguridad desplegado.

Evitar el ingreso o acercamiento al perímetro del campo de adiestramiento durante el desarrollo de las prácticas.

Desde la fuerza señalaron que la difusión de estas maniobras programadas tiene como fin llevar tranquilidad a los vecinos de Marquesado y zonas aledañas, evitando alarmas en la población y garantizando la prevención vial durante toda la jornada.