    • 20 de octubre de 2026 - 19:10

    El Servicio Penitenciario realizará ejercicios de tiro en Marquesado

    Las prácticas con munición de guerra se llevarán a cabo este miércoles en el Campo Militar General Sarmiento. Piden circular con precaución por las inmediaciones de la Ruta 60 y la Avenida Libertador.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Servicio Penitenciario Provincial llevará a cabo una jornada de capacitación y adiestramiento que incluirá ejercicios de tiro con munición de guerra durante este miércoles 21 de octubre en el departamento Rivadavia.

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    Según informó oficialmente la Guarnición Ejército San Juan, las maniobras operativas se desarrollarán en las instalaciones del Campo Militar General Sarmiento, ubicado en la localidad de Marquesado.

    Horarios y zona delimitada

    Las actividades de tiro están programadas para iniciarse a las 7:30 de la mañana y se extenderán hasta las 20:00.

    El polígono y predio militar comprendido para estas prácticas se encuentra delimitado entre la Ruta Provincial N.º 60, la avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda.

    Recomendaciones a la comunidad

    Ante el despliegue de las fuerzas de seguridad y las detonaciones habituales que genera el uso de munición de guerra, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para los vecinos de la zona y los conductores que transiten por el lugar:

    Circular con precaución por las arterias contiguas al predio militar (Avenida Libertador y Ruta 60).

    Respetar estrictamente la señalización y las indicaciones del personal de seguridad desplegado.

    Evitar el ingreso o acercamiento al perímetro del campo de adiestramiento durante el desarrollo de las prácticas.

    Desde la fuerza señalaron que la difusión de estas maniobras programadas tiene como fin llevar tranquilidad a los vecinos de Marquesado y zonas aledañas, evitando alarmas en la población y garantizando la prevención vial durante toda la jornada.

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