Avante celebra 14 años y suma una franquicia en Rivadavia

Con 14 años de consolidada trayectoria en el mercado regional, Avante Indumentaria Profesional atraviesa una fuerte etapa de crecimiento e innovación. La empresa sanjuanina, especializada en el diseño, confección y comercialización de uniformes y ropa de trabajo, anunció la apertura de un nuevo punto de venta bajo el modelo de franquicia en el departamento Rivadavia, ubicado sobre calle Del Bono 259 Sur.

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Este desembarco marca un hito en el plan de expansión de la firma nacida en la provincia y liderada por la Lic. María Cecilia Valentino, que desde sus orígenes mantuvo el firme compromiso de apostar por el desarrollo industrial y la mano de obra sanjuanina.

“Uno de nuestros mayores orgullos es haber podido crecer manteniendo nuestra esencia. Avante nació en San Juan y seguimos diseñando y produciendo acá. Durante estos 14 años fuimos profesionalizando nuestros procesos, incorporando tecnología y desarrollando permanentemente nuevos productos” “Uno de nuestros mayores orgullos es haber podido crecer manteniendo nuestra esencia. Avante nació en San Juan y seguimos diseñando y produciendo acá. Durante estos 14 años fuimos profesionalizando nuestros procesos, incorporando tecnología y desarrollando permanentemente nuevos productos”

Uno de los principales valores agregados de Avante radica en su proceso productivo integral realizado en la provincia. La marca diseña, desarrolla y elabora prendas para múltiples rubros y actividades, abarcando líneas de sanidad, gastronomía, indumentaria empresarial, ropa de trabajo, uniformes escolares y prendas para danza.

A lo largo de su historia, la gestión interna y la producción fueron adaptándose a estándares internacionales, logrando la certificación bajo normas ISO. Esta política orientada a la mejora continua y a la calidad garantizada le permite responder tanto a la demanda de un particular como al requerimiento masivo de empresas e instituciones.

Innovación en indumentaria para la salud y liderazgo en el rubro escolar

Dentro del portafolio de la marca, la indumentaria para el sector de la salud es una de las áreas que mayor innovación ha registrado. La propuesta rompe con el molde tradicional del uniforme sanitario para incorporar diseño, cortes modernos, variedad de colores y telas de alta durabilidad, orientadas a médicos, enfermeros, odontólogos, kinesiólogos y veterinarios.

Por otro lado, la indumentaria escolar se mantiene como uno de los pilares fundacionales de la empresa. Avante viste a la comunidad educativa de numerosas instituciones de San Juan, confeccionando uniformes a medida según la identidad corporativa y pedagógica de cada establecimiento.

Una firma sanjuanina liderada por una mujer

El desarrollo de Avante es además el reflejo de un proyecto empresarial consolidado y liderado por el empuje femenino. Durante más de una década, la Lic. Valentino encabezó la evolución de la marca desde un emprendimiento local hasta convertirlo en una estructura industrial que combina diseño, fabricación, canales digitales y venta al por mayor y menor.

“Cada etapa nos planteó un desafío diferente. Primero fue desarrollar el producto y crecer en San Juan; después profesionalizar la empresa, incorporar nuevos procesos y nuevos canales de venta. Hoy estamos dando otro paso, que es pensar en la expansión de Avante y en el modelo de franquicias, pero siempre manteniendo nuestras raíces en San Juan”, explicó la empresaria.

Apuesta estratégica en Rivadavia y proyección nacional

La llegada al departamento Rivadavia responde a una demanda concreta de los consumidores sanjuaninos y al constante crecimiento comercial de la zona oeste del Gran San Juan.

“Rivadavia es una zona que nuestros clientes nos venían pidiendo bastante. Ya teníamos muchos clientes de ese departamento y, sumado al crecimiento que viene teniendo la zona, nos pareció un punto estratégico para acercarles Avante”, señaló Valentino sobre el nuevo local, que ofrecerá la propuesta integral de la marca: venta minorista, asesoramiento directo y recepción de pedidos corporativos.

Actualmente, la empresa cuenta con una sólida red de sucursales:

Capital: Av. Córdoba 192 Oeste

Rawson: Av. Mendoza 1789 Sur

Rivadavia (Franquicia): Del Bono 259 Sur

Mendoza: Rioja 922

Sumado a sus puntos de venta físicos, la marca potenció su canal digital a través de Mercado Libre y su plataforma web oficial (www.avanteindumentaria.com), logrando que la indumentaria diseñada y confeccionada en San Juan llegue a clientes de toda la Argentina.

“Queremos seguir creciendo, pero fundamentalmente queremos hacerlo desde San Juan. Creemos que desde nuestra provincia se puede diseñar, producir, innovar y construir una marca con capacidad para llegar a todo el país”, concluyó Valentino.