Rivadavia suma una oficina de Defensa al Consumidor

El nuevo punto de atención municipal busca evitar que los vecinos tengan que trasladarse hasta el Centro Cívico para realizar reclamos y consultas.

La Municipalidad de Rivadavia dio un nuevo paso en la descentralización de servicios con la inauguración de una oficina de Defensa al Consumidor, enfocada en brindar asesoramiento y atención directa a los vecinos del departamento dentro de su propia comuna.

El nuevo espacio funcionará en las instalaciones del Anexo Central de la Municipalidad, en el área de la Subsecretaría de Acción Social. Esta incorporación permitirá a los ciudadanos resolver inquietudes, recibir orientación y realizar gestiones vinculadas a sus derechos como consumidores sin la necesidad de viajar hasta el Centro Cívico.

El acto de apertura estuvo encabezado por el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky; el ministro de la Producción, Trabajos y Comercio de San Juan, Gustavo Fernández; y la directora provincial de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo.

Cercanía y respuestas para el vecino La iniciativa busca agilizar la resolución de reclamos diarios, optimizar los tiempos de los trámites y fortalecer el trabajo articulado entre el municipio y el Gobierno provincial.