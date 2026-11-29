La víctima fue identificada como Rodrigo Alejandro Caballero. Un menor que viajaba como acompañante sobrevivió al siniestro.

El siniestro se produjo en el tramo comprendido entre calle Clemente Sarmiento y el camping de UDAP. Foto: gentileza La diecinueve Rivadavia.

La Justicia identificó a Rodrigo Alejandro Caballero, el conductor de Uber que perdió la vida durante la madrugada de este domingo 29 de noviembre tras protagonizar un siniestro vial en La Bebida, departamento Rivadavia.

El hecho se produjo sobre calle Pellegrini, en el tramo comprendido entre Clemente Sarmiento y el camping de UDAP. Según las primeras averiguaciones, el hombre circulaba a bordo de una Ford EcoSport cuando, por motivos que todavía son materia de investigación, perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario y terminó impactando contra un árbol ubicado en la banquina.

Como consecuencia del violento choque, Caballero perdió la vida en el lugar. En tanto, el menor que viajaba como acompañante logró sobrevivir al siniestro. Las autoridades judiciales trabajan para determinar qué provocó la pérdida de control del rodado.

Un testigo presenció el fatal choque en La Bebida Una de las declaraciones incorporadas a la investigación fue la de un hombre que viajaba como pasajero de otro Uber por calle Pellegrini, en sentido contrario al de la víctima. El testigo relató ante los funcionarios judiciales que observó cómo la camioneta atravesó el carril opuesto y se dirigió hacia la banquina, donde finalmente impactó contra el árbol.

Al advertir lo sucedido, el pasajero se comunicó inmediatamente con el 911 e intentó auxiliar al conductor. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 38ª, personal de la Brigada de Delitos Especiales y de Criminalística, quienes realizaron las pericias y los registros fotográficos necesarios para reconstruir la mecánica del siniestro.