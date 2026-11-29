A través del programa provincial "San Juan Te Busca", el Ministerio Público Fiscal y la Policía confirmaron el hallazgo del hombre que permanecía desaparecido desde el viernes 27 de noviembre.

Alivio en San Juan tras confirmarse la aparición de Ariel Alejandro Reinoso, el hombre de 52 años cuya desaparición había motivado la activación de un protocolo de búsqueda en toda la provincia. La novedad fue difundida oficialmente por el programa provincial "San Juan Te Busca", organismo que trabaja de manera articulada con la UFI Genérica, la Policía de San Juan y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las autoridades, Reinoso había sido reportado como extraviado el pasado viernes 27 de noviembre de 2026. Tras desplegarse las diligencias investigativas y el pedido de colaboración a la comunidad, el hombre fue finalmente localizado durante la jornada del sábado 28 de noviembre.