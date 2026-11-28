El procedimiento se concretó durante la madrugada de este sábado en un inmueble del Loteo Calle 2, que operaba sin ningún tipo de habilitación. Secuestraron bebidas y colocaron fajas de seguridad en los juegos.

Un establecimiento que funcionaba de manera clandestina y sin las habilitaciones correspondientes fue clausurado durante la madrugada de este sábado en el departamento 25 de Mayo, tras un procedimiento que dejó al descubierto la venta y el consumo irregular de bebidas alcohólicas en el lugar.

La intervención policial se llevó a cabo alrededor de las 00:15, en un inmueble ubicado en el Loteo Calle 2, sobre callejón Larriniga. Al ingresar al domicilio, los efectivos constataron la presencia de varias personas que compraban y consumían alcohol mientras utilizaban distintos entretenimientos.

Según informaron fuentes vinculadas al operativo, en el interior del salón funcionaban sin autorización una mesa de pool, un metegol y dos máquinas de videojuegos.

Secuestro de bebidas y clausura judicial Ante las irregularidades detectadas, tomó intervención la magistrada del Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo, quien ordenó la inmediata clausura de los juegos recreativos mediante la colocación de las fajas de seguridad correspondientes. Asimismo, dispuso el secuestro de un cajón plástico que contenía once botellas de cerveza de vidrio cerradas.

Desde la fuerza indicaron que no se registraron personas detenidas durante el procedimiento. Los responsables del inmueble fueron debidamente notificados de las infracciones y quienes se encontraban en el lugar se retiraron de manera pacífica.