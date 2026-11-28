El hecho sucedió a principio de año y se resolvió esta semana con una reparación integral entre la defensa de la imputada y el fiscal Adolfo Díaz.

Esta semana, la UFI Delitos Especiales cerró una causa por lesiones por mordedura de un can con una reparación integral. El mismo tenía como imputada a Verónica Susana Madrid, dueña del can, y a la víctima ,un niño de dos años. Su madre denunció el hecho a principio de año y aceptó el pago de $80.000 como una solución alternativa al proceso.

El mismo fue acordado por la defensa de la mujer, Rolando Berrido y el fiscal Adolfo Díaz. Y fue posible porque las lesiones no fueron graves. El hecho sucedió en Rawson, a principio de año, cuando el perro de una vecina saltó la medianera y se abalanzó sobre un nene de dos años. El informe médico arrojó que el menor terminó con raspones, arañones y moretones.

Madrid tenía un perro callejero al momento del suceso. Las investigaciones realizadas por fiscalía concluyeron que no había lesiones de gravedad y debido a los antecedentes de la mujer, todo estaba dado para una solución alternativa, en este caso, la reparación integral.