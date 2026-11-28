Esta semana, la UFI Delitos Especiales cerró una causa por lesiones por mordedura de un can con una reparación integral. El mismo tenía como imputada a Verónica Susana Madrid, dueña del can, y a la víctima ,un niño de dos años. Su madre denunció el hecho a principio de año y aceptó el pago de $80.000 como una solución alternativa al proceso.
El mismo fue acordado por la defensa de la mujer, Rolando Berrido y el fiscal Adolfo Díaz. Y fue posible porque las lesiones no fueron graves. El hecho sucedió en Rawson, a principio de año, cuando el perro de una vecina saltó la medianera y se abalanzó sobre un nene de dos años. El informe médico arrojó que el menor terminó con raspones, arañones y moretones.
Madrid tenía un perro callejero al momento del suceso. Las investigaciones realizadas por fiscalía concluyeron que no había lesiones de gravedad y debido a los antecedentes de la mujer, todo estaba dado para una solución alternativa, en este caso, la reparación integral.
El juez que homologó el acuerdo de reparación integral fue Sergio López Martí. Madrid si cumple con el pago de los $80.000 puede solicitar posteriormente el sobreseimiento.