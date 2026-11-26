Un intento de robo a mano armada terminó con un hombre detenido y la intervención clave de dos vecinos en Rawson . El sospechoso llegó hasta la vivienda de un comerciante con quien había acordado previamente una compra de materiales descartables, pero cuando llegó el momento de pagar, sacó un revólver y lo amenazó para que le entregara todo el dinero.

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El hecho ocurrió el sábado 21 de noviembre, alrededor de las 20:53, en una vivienda del barrio La Estación. Según informaron fuentes judiciales, el acusado fue identificado como Claudio Omar Palacios, de 53 años , domiciliado en la provincia de San Luis. Este miércoles fue condenado mediante juicio abreviado a la pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa .

Según la exposición del fiscal Fernando Bonomo y su equipo, en audiencia , todo comenzó cuando Palacios se presentó en la casa del comerciante, con quien había coordinado la operación mediante mensajes de WhatsApp. La víctima abrió la puerta reja para entregarle la mercadería y recibir el pago. Sin embargo, una vez que ambos ingresaron al hall de la vivienda, el visitante extrajo de entre sus ropas un arma de fuego calibre 38, de color gris, y apuntó directamente contra el dueño del negocio.

En ese momento, le exigió que le entregara todo el dinero que tenía. Pero el comerciante reaccionó rápidamente: cerró la puerta reja y comenzó a forcejear con el asaltante mientras gritaba para pedir ayuda.

El fiscal Fernando Bonomo (derecha) expuso el hecho en la audiencia.

Los gritos alertaron a dos vecinos, un padre y su hijo, que acudieron a la vivienda. Al ingresar, encontraron a ambos hombres en el piso, mientras luchaban. Sin dudarlo, intervinieron, lograron quitarle el revólver al sospechoso y lo redujeron hasta dejarlo inmovilizado.

Palacios fue reducido por vecinos de la víctima.

Luego dieron aviso al 911. Personal del Comando Radioeléctrico Sur llegó al lugar y formalizó la detención de Palacios. Uno de los vecinos también entregó el arma de fuego a los efectivos policiales.

Debido a que en el sector comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los uniformados, el procedimiento continuó en la sede de la Unidad Motorizada N.º 2.

Palacios quedó vinculado a una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, según los artículos 166, inciso 2, primer párrafo, y 42 del Código Penal.

En el procedimiento intervino la fiscal de turno, Virginia Branca, junto con el ayudante fiscal José Quiroga, quienes dieron inicio al procedimiento especial de Flagrancia, conforme a la Ley 1851-O. Finalmente este miércoles fue condenado.