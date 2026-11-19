Una mujer que circulaba en moto por Rawson vivió momentos de tensión durante la madrugada del 2 de noviembre, cuando fue interceptada por tres individuos que intentaron robarle el vehículo. Uno de ellos la tironeó de la ropa y l e apuntó con un arma directamente a la cabeza . Sin embargo, la víctima aceleró y consiguió escapar antes de que le quitaran la motocicleta .

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Uno de los implicados, Carlos Yoel Castro, de 18 años , terminó detenido por la Policía y fue condenado en Flagrancia a tres años y cuatro meses de prisión efectiva . Como tenía una condena anterior de un año y seis meses de cumplimiento condicional, el fiscal Fernando Bonomo pidió al juez que se la unifique, lo que terminó siendo una pena de cuatro años y 10 meses .

Durante la investigación se comprobó que el arma utilizada para el intento de robo era de aire comprimido .

El episodio ocurrió alrededor de las 3:30, sobre calle Vidart, entre Rizzo y Gobernador Castro . La víctima, de apellido Pereyra, se desplazaba de norte a sur en una Appia de 110 cc cuando advirtió la presencia de tres hombres sobre la vereda oeste.

Al pasar cerca de ellos, Castro la tomó de la vestimenta a la altura del hombro y la amenazó apuntándole con una pistola negra a la cabeza . La mujer reaccionó acelerando y logró alejarse de los agresores, que escaparon en dirección al barrio Juana Manso.

A pocos metros, en la intersección de Vidart y Colón, Pereyra encontró un procedimiento policial y les contó lo sucedido a los efectivos. También les indicó que los tres sospechosos habían ingresado al barrio.

Con esa información, personal de la Unidad Operativa Barrial y del Comando Sur desplegó un operativo. Los uniformados localizaron a tres hombres que coincidían con las características aportadas por la víctima. Al advertir la presencia policial, se separaron y escaparon en distintas direcciones.

El arma utilizada por Castro era de aire comprimido.

Castro, que llevaba una remera roja y un pantalón de jean, corrió hacia el monoblock 7 del barrio Juana Manso. Los policías ingresaron al edificio y, en un corredor de la planta baja, advirtieron la presencia de un cargador que sería del arma utilizada en el intento de robo.

La búsqueda continuó hasta la terraza, donde encontraron al joven agazapado. Al verse rodeado por los efectivos, comenzó a gritar: "¡Perdí, perdí!". En ese momento sacó de la cintura una pistola que aparentemente intentó dejar sobre una pared. Los uniformados lo redujeron y procedieron a su detención.

Un dato relevante surgió del peritaje balístico realizado por el cabo Marcelo Illanes: el arma secuestrada no era una pistola de fuego convencional, sino una pistola de acción neumática, calibre 6 milímetros (aire comprimido). También se secuestraron el cargador y la motocicleta de la víctima.

La moto de la víctima.

Por el episodio intervino el Sistema Especial de Flagrancia. El ayudante fiscal Sergio Cuneo se presentó en el lugar y, tras consultar con el fiscal de turno, Francisco Micheltorena, dispuso iniciar el procedimiento judicial.

Castro quedó vinculado a una causa por robo agravado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda, en grado de tentativa, según la calificación legal provisoria informada por el Ministerio Público Fiscal. Por esto, fue condenado y declarado reincidente.