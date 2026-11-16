    • 16 de noviembre de 2026 - 12:15

    Policías salvaron a una bebé de 10 meses que no respiraba en Rawson

    La menor sufrió una convulsión mientras dormía y se ahogó con saliva. Efectivos la trasladaron de urgencia y lograron que reaccionara camino al hospital.

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    Un rápido operativo policial permitió asistir a una bebé de 10 meses que no respiraba durante la madrugada de este lunes en Rawson. Efectivos del Comando Sur iniciaron un traslado de urgencia hacia el Hospital Dr. René Favaloro mientras le practicaban primeros auxilios y consiguieron que volviera a respirar antes de llegar al centro de salud.

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    El episodio ocurrió alrededor de la medianoche, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas y recibió por radio un pedido urgente de la cabo Johana Caballero, perteneciente a Departamental 5. La agente solicitaba un móvil en la base debido a que había llegado una pequeña que se encontraba ahogada y sin signos de respiración.

    Ante la emergencia, los efectivos recibieron a la menor y comenzaron inmediatamente el traslado. El móvil quedó a cargo de la cabo Agostina Tivani, acompañada por el agente Maximiliano Montero, quienes avanzaron hacia el hospital mientras continuaban con las maniobras de primeros auxilios.

    La bebé reaccionó mientras era trasladada al hospital

    La situación comenzó a revertirse cuando el patrullero circulaba por la zona de Mendoza e Independencia. Según informó la Policía de San Juan, durante las maniobras la bebé consiguió volver a respirar y comenzó a llorar, una reacción que permitió continuar el traslado hacia el hospital con mejores signos.

    Una vez en el centro de salud, los efectivos entrevistaron al padre de la menor, un hombre de 28 años, quien explicó que su hija se encontraba durmiendo cuando sufrió una convulsión y se ahogó con su propia saliva. A raíz de ese episodio, la pequeña había dejado de respirar y la familia buscó asistencia de manera inmediata.

    En el Hospital Dr. René Favaloro, la bebé fue examinada por el médico Jorge Castro, quien informó que se encontraba fuera de peligro. La menor permaneció en observación junto a su madre para continuar con los controles correspondientes después del episodio.

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