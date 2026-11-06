Hallaron los restos de un bebé desaparecido en Mendoza hace 40 años: su madre lo reconoció por una medallita

Cuarenta años después de haber salido de un hospital sin su hijo en brazos, una mujer recibió una respuesta que buscó durante casi toda su vida. Peritos de la Justicia Federal hallaron en un cementerio de Mendoza restos vinculados con el bebé que desapareció después de nacer en 1986 y, junto a ellos, apareció una medallita que su madre reconoció inmediatamente .

Policías salvaron a una bebé de casi dos meses que se había ahogado en su casa

El niño había nacido en septiembre de aquel año en el Hospital Lagomaggiore . La mujer sostiene que lo vio con vida en la sala de partos, pero después nunca volvió a tener contacto con él. Desde el establecimiento le informaron que había muerto, aunque no le permitieron despedirse ni le entregaron el cuerpo. Según su relato, le dijeron que quedaría “para estudio”.

La búsqueda atravesó durante décadas distintos expedientes y llegó a quedar archivada en la Justicia provincial. Finalmente, la investigación pasó al fuero federal y este jueves los peritos revisaron las criptas 15 y 16 del cementerio de la Ciudad de Mendoza. Fue en esta última donde encontraron los restos y el pequeño objeto que resultó clave para relacionarlos con la historia denunciada por la familia.

La mujer había dejado aquella medalla en la sala de partos cuando nació su hijo. Cuatro décadas después, el mismo objeto apareció junto a los restos encontrados dentro de la cripta y se convirtió en una pieza fundamental para avanzar en su identificación. La causa cuenta además con una muestra genética de la madre incorporada al Banco de Huellas Genéticas de Mendoza .

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal N°3 de Mendoza , a cargo del juez Marcelo Garnica, mientras que la investigación es impulsada por el fiscal Fernando Alcaraz. El expediente analiza una posible desaparición forzada ocurrida durante la democracia y también contempla otros casos de niños desaparecidos en el mismo hospital durante aquella época.

Uno de los elementos que fortaleció las sospechas de la familia fueron las inconsistencias en la documentación oficial. Los abogados señalaron que los certificados de nacimiento y defunción contienen el mismo número de DNI, pero registran horarios incompatibles. En uno de esos documentos, incluso, el bebé aparece como fallecido antes de la hora consignada para su nacimiento.

Una causa que podría terminar en un Juicio por la Verdad

La investigación busca ahora reconstruir qué ocurrió desde que el recién nacido fue separado de su madre hasta que sus restos llegaron al cementerio. El fiscal consideró inicialmente que los hechos podrían encuadrarse en delitos como sustracción y ocultamiento de un menor, alteración del estado civil y falsedad ideológica de documento público.

Uno de los interrogantes centrales será determinar si esas figuras penales se encuentran prescriptas. Aun así, los representantes de la familia plantearon la posibilidad de avanzar con un Juicio por la Verdad, un procedimiento destinado a reconstruir judicialmente los hechos aunque ya no resulte posible aplicar una condena penal.

La Justicia también deberá analizar las responsabilidades de autoridades, profesionales médicos y empleados que trabajaban en el Lagomaggiore durante la década de 1980. El expediente federal había sido admitido en agosto de 2025 luego de que los abogados consiguieran desarchivar la denuncia original.

El hallazgo de la cripta incorporó ahora una prueba material que durante 40 años permaneció fuera del alcance de la familia. Las pericias sobre los restos y el avance de la investigación federal serán los próximos pasos para establecer definitivamente qué ocurrió con el bebé después de aquel nacimiento de septiembre de 1986.