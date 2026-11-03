Policías salvaron a una bebé de casi dos meses que se había ahogado en su casa

La pequeña sufrió una obstrucción con su propia flema y fue asistida por efectivos de la Comisaría 11ª, quienes lograron estabilizarla antes de trasladarla al hospital.

Una bebé de un mes y 20 días fue salvada por efectivos policiales luego de sufrir un episodio de ahogamiento en su vivienda, ubicada en el departamento 9 de Julio. La rápida intervención de los uniformados permitió estabilizarla y trasladarla a un centro de salud, donde finalmente confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió en una vivienda de calle Tomás Bates, sin número. Según la información policial, los efectivos llegaron al domicilio y entrevistaron a la madre de la pequeña, de 22 años, quien explicó que su hija se habría ahogado con su propia flema.

Ante la emergencia, los uniformados comenzaron a realizarle maniobras de primeros auxilios y consiguieron estabilizarla. Posteriormente, trasladaron a la bebé junto a su madre hasta la guardia del hospital departamental.

Debido a la situación, la pequeña fue derivada luego a la guardia del Hospital Rawson, donde recibió atención médica. La doctora Yanina Flores informó que la bebé se encontraba fuera de peligro.