    • 3 de noviembre de 2026 - 09:23

    Murió Maximiliano Bogado: los detalles del accidente

    El motociclista falleció en el lugar.

    Murió Maximiliano Bogado: los detalles del accidente

    Murió Maximiliano Bogado: los detalles del accidente

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    Un hombre de 36 años murió este lunes por la madrugada tras despistar con su motocicleta sobre la ruta provincial 1, a la altura del kilómetro 11,2, en jurisdicción de San José, provincia de Misiones. La víctima fue identificada como Maximiliano Alejandro Bogado.

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    El siniestro ocurrió cerca de las 5.30, en inmediaciones del camping Moroz. De acuerdo con las primeras averiguaciones, Bogado circulaba en una motocicleta Gilera Smash de 110 cc cuando, por motivos que se investigan, perdió el control y cayó sobre la calzada.

    El motociclista falleció en el lugar. Efectivos de la Comisaría Primera de San José intervinieron y realizaron las primeras pericias; en principio, no se observaron indicios de que hubiera participado otro vehículo.

    Por disposición del magistrado interviniente, se ordenó la autopsia para establecer las causas de la muerte. La investigación continúa para determinar cómo ocurrió el despiste.

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