    • 26 de octubre de 2026 - 11:33

    Murió un niño de 3 años en una pileta

    El pequeño fue trasladado al hospital de San Marcos Sierras con signos de ahogamiento, pero los médicos confirmaron su fallecimiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un niño de 3 años murió en San Marcos Sierras, Córdoba, después de ser encontrado dentro de la pileta de su vivienda. El pequeño fue trasladado al hospital local acompañado por su madre y presentaba signos de ahogamiento.

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    Pese a la intervención del personal médico, se confirmó su fallecimiento. La noticia causó conmoción en la mañana de este domingo.

    Por el momento no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias en las que el niño terminó dentro de la pileta.

    El episodio es materia de investigación a través de la Justicia.

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