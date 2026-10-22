Un reconocido empresario murió en el mismo camino donde perdió a su padre

Una impactante tragedia conmociona a la provincia de Tierra del Fuego y a la región patagónica. Santiago Felipe Fiocchi , un reconocido empresario de 38 años , murió el miércoles tras protagonizar un brutal despiste y vuelco a bordo de su vehículo sobre la Ruta Nacional 3 . El hecho generó conmoción no solo por la violencia del impacto, sino por una trágica coincidencia familiar: en esa misma ruta nacional, siete años atrás, su padre también perdió la vida en un accidente de tránsito.

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El siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 2.868 , en la zona conocida como estancia San Luis, un tramo interurbano ubicado entre las ciudades de Río Grande y Tolhuin. Fiocchi circulaba solo al volante de una coupé deportiva Toyota 86 GR con destino a la localidad de Tolhuin.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones publicadas por medios regionales como Resumen Policial, el accidente ocurrió sobre un tramo recto de la calzada que presentaba condiciones óptimas de transitabilidad.

Sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de una brusca frenada y el posterior desvío del coche hacia la banquina de tierra. Tras salirse de la ruta, el auto deportivo continuó su trayectoria a gran velocidad por el descampado, dio numerosos tumbos y terminó volcado sobre su lateral derecho a casi 100 metros del punto de despiste .

Cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar, hallaron al conductor en el interior del habitáculo sin signos vitales y con el cinturón de seguridad debidamente colocado.

Las hipótesis de los investigadores

Dado que el siniestro ocurrió en una recta sin imperfecciones visibles y con el conductor sujetado con cinturón, las autoridades periciales analizan diversas hipótesis sobre qué desencadenó la pérdida de control:

Invasión de fauna silvestre: Se evaluó la posible irrupción de guanacos sobre la calzada un riesgo recurrente en las rutas de la Patagonia sur, aunque los rescatistas no observaron ejemplares en las inmediaciones.

Uso del teléfono móvil: Quedó prácticamente descartado por los peritos, ya que la zona del desastre carece por completo de cobertura de señal celular.

Velocidad y maniobra de evasión: La distancia final a la que quedó el automóvil sugiere que circulaba a una velocidad elevada, por lo que las marcas de frenada serán determinantes para la pericia final.

Trágico antecedente familiar en la misma ruta

El deceso de Santiago Fiocchi reabrió una profunda herida en la comunidad patagónica. En mayo de 2019, su padre, Pablo Fiocchi (60), falleció también en un accidente de tránsito sobre la misma Ruta Nacional 3, en el sector de Campamento YPF (Río Grande), al ser embestido por una camioneta mientras circulaba en motocicleta.

Pablo Fiocchi era el fundador de Patagonia Maquinarias, una destacada empresa familiar dedicada a la distribución oficial de maquinaria agrícola y pesada John Deere en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut.

Tras el fallecimiento de su padre en 2019, Santiago asumió con tan solo 31 años la conducción general de la compañía junto a sus hermanas en las áreas de administración y marketing. Siete años después, la trágica historia volvió a repetirse para la familia en el mismo trazado vial. La Justicia provincial mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer las causas definitivas del trágico hecho.