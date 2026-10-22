    • 22 de octubre de 2026 - 17:43

    Lo atraparon manipulando un medidor cortado por deuda y terminó detenido por Flagrancia

    El hombre de 39 años realizaba una conexión clandestina con un destornillador en una conocida galería comercial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 39 años quedó aprehendido e imputado por el delito de hurto de energía eléctrica en el departamento Caucete, luego de ser sorprendido con las manos en la masa mientras realizaba una conexión clandestina en un medidor que había sido retirado previamente del servicio por falta de pago.

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    El hecho se registró en el interior de la galería comercial "Virus", ubicada en la intersección de calle Coronel Dupuy e Ignacio de la Roza. Hasta ese lugar llegó personal especializado junto a la empresa Ingeniería Río Blanco encargada del control y detección de fraudes en medidores con dos operarios para realizar inspecciones de rutina sobre los equipos del inmueble.

    Sorprendido con herramientas en la caja eléctrica

    Cerca de las 11:10 de la mañana, al regresar al sector del gabinete donde se agrupan las cajas de medición, los técnicos y los efectivos observaron a un sujeto manipulando directamente la instalación. El medidor figuraba en el sistema oficial como desconectado por deuda, pero la caja de protección se encontraba fuera de lugar y el individuo utilizaba un destornillador para restablecer el suministro eléctrico sin autorización.

    Al ser advertido por el personal de que estaba incurriendo en un delito flagrante, el sospechoso hizo caso omiso a las advertencias, abandonó las herramientas y se retiró abruptamente del centro comercial, manifestando a viva voz que se dirigiría a las oficinas de la distribuidora de energía a regularizar su situación.

    Insólita detención en las oficinas de cobro

    Minutos más tarde, desde el sector administrativo de la empresa informaron la llegada del individuo, identificado por fuentes policiales como De Los Santos (39).

    Al intentar concretar el trámite, fue interceptado de inmediato por el personal policial que prestaba servicio adicional en la sede comercial, donde se concretó su formal aprehensión.

    Por orden de la Unidad de Abordaje Territorial, se dio inicio al procedimiento especial del fuero de Flagrancia. El imputado quedó vinculado a un legajo judicial caratulado como Hurto de energía eléctrica, con intervención de la UFI Flagrancia de turno.

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