Georgieva aseguró que Argentina podría pagar su deuda con el FMI antes de 2034

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó que confía en que Argentina podrá cancelar antes de tiempo la deuda que mantiene con el organismo, cuyos vencimientos se extienden actualmente hasta 2034. La declaración se produjo durante una actividad pública en Tailandia, de la que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Serán como Grecia, pagarán por adelantado”, sostuvo Georgieva al referirse al futuro de los compromisos argentinos. Caputo respondió inmediatamente a esa afirmación y aseguró: “Te sorprenderás, sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”.
La titular del FMI presentó durante su intervención a Argentina y Grecia como ejemplos de países que avanzaron en un ordenamiento de sus cuentas públicas. Según expresó, ambos entendieron que “no se puede gastar continuamente más de lo que se tiene” y destacó el proceso de ajuste fiscal implementado por el Gobierno argentino.
Caputo volvió a llamar a invertir en Argentina
Durante el encuentro, Caputo repasó la reducción del gasto público, la desaceleración de la inflación y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei. El ministro reconoció que la inflación todavía permanece elevada, pero sostuvo que existen inversiones comprometidas que podrían sostener un mayor crecimiento y generación de empleo.
El titular del Palacio de Hacienda también lanzó un mensaje directo a las empresas internacionales. “El mayor riesgo que corren es no invertir en la Argentina”, afirmó, y aseguró que existen conversaciones con grandes compañías tecnológicas y vinculadas a minerales críticos interesadas en desembarcar en el país.
Según los últimos datos oficiales del Fondo, al 30 de septiembre de 2026 Argentina mantenía créditos pendientes por 41.968 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) dentro de los programas de facilidades extendidas. El cronograma vigente contempla pagos de capital, intereses y cargos durante los próximos años.
La afirmación de Georgieva no implica una modificación formal del calendario de vencimientos vigente. Por el momento, se trata de una expectativa expresada por la máxima autoridad del FMI sobre la posibilidad de que Argentina acelere la devolución de sus compromisos si logra sostener la evolución de sus cuentas públicas y su capacidad de pago.