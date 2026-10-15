Georgieva aseguró que Argentina podría pagar su deuda con el FMI antes de 2034

La titular del organismo confió en una cancelación anticipada de los compromisos y comparó el proceso argentino con el de Grecia.

Al 30 de septiembre, Argentina mantenía obligaciones con el organismo por casi 42.000 millones de DEG.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmó que confía en que Argentina podrá cancelar antes de tiempo la deuda que mantiene con el organismo, cuyos vencimientos se extienden actualmente hasta 2034. La declaración se produjo durante una actividad pública en Tailandia, de la que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Serán como Grecia, pagarán por adelantado”, sostuvo Georgieva al referirse al futuro de los compromisos argentinos. Caputo respondió inmediatamente a esa afirmación y aseguró: “Te sorprenderás, sí. Eso ya está ocurriendo. Es un gran desafío para Argentina”.

La titular del FMI presentó durante su intervención a Argentina y Grecia como ejemplos de países que avanzaron en un ordenamiento de sus cuentas públicas. Según expresó, ambos entendieron que “no se puede gastar continuamente más de lo que se tiene” y destacó el proceso de ajuste fiscal implementado por el Gobierno argentino.

Caputo volvió a llamar a invertir en Argentina Durante el encuentro, Caputo repasó la reducción del gasto público, la desaceleración de la inflación y las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei. El ministro reconoció que la inflación todavía permanece elevada, pero sostuvo que existen inversiones comprometidas que podrían sostener un mayor crecimiento y generación de empleo.

El titular del Palacio de Hacienda también lanzó un mensaje directo a las empresas internacionales. “El mayor riesgo que corren es no invertir en la Argentina”, afirmó, y aseguró que existen conversaciones con grandes compañías tecnológicas y vinculadas a minerales críticos interesadas en desembarcar en el país.