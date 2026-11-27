El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que los US$5.000 millones correspondientes al swap con China se utilizarán para garantizar el pago de los vencimientos de deuda de octubre de 2027 . El objetivo del Gobierno es contar con los dólares necesarios para afrontar los compromisos externos, incluso ante una eventual imposibilidad de refinanciarse en los mercados internacionales.

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La confirmación llegó este viernes a través de la cuenta de X del funcionario, donde respaldó una publicación del periodista Eduardo Feinmann sobre el destino de esos fondos. “Correctísima explicación”, escribió Caputo al compartir el mensaje, que atribuía a fuentes del Gobierno y del Ministerio de Economía la decisión de reservar las divisas para los compromisos de octubre de 2027.

El guiño del ministro se produjo días después de que confirmara, durante una entrevista con el streaming Neura, que Argentina ya solicitó a China disponer de US$5.000 millones del acuerdo de intercambio de monedas . En esa oportunidad, aseguró que los fondos estaban disponibles y aprobados, y explicó que el Tesoro le compraría al Banco Central (BCRA) las divisas obtenidas mediante la operación.

El acuerdo involucra al Banco Central argentino y al Banco Popular de China. No se trata de un préstamo directo del Gobierno chino al Tesoro, sino de un mecanismo de intercambio de monedas entre ambas entidades.

El convenio total alcanza los 130.000 millones de yuanes, equivalentes a unos US$19.000 millones . De ese monto, existe un tramo activado de 35.000 millones de yuanes, cercano a los US$5.000 millones, que comenzó a utilizarse en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

En agosto, ambos bancos centrales renovaron el acuerdo por cinco años, dos más que en los convenios anteriores, y confirmaron la vigencia de ese tramo. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya había señalado que la documentación contemplaba la posibilidad de utilizar esos recursos para afrontar pagos de deuda.

La estrategia del Gobierno para afrontar los vencimientos

La decisión busca despejar una de las principales dudas del mercado financiero: cómo conseguirá el Gobierno los dólares necesarios para cumplir con sus obligaciones durante 2027.

El programa financiero contemplaba inicialmente la colocación de US$5.000 millones en bonos Bonares, títulos en dólares bajo legislación argentina. Sin embargo, desde agosto el Gobierno no volvió a emitir deuda en moneda extranjera en el mercado local.

El anuncio se conoce en un contexto de tensión financiera, con el riesgo país en niveles similares a los registrados durante el período electoral de 2025.

Por otra parte, Caputo también explicó cómo piensa afrontar los US$4.370 millones de vencimientos previstos para enero. Para reunir esos fondos, el Gobierno contempla desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales, préstamos garantizados por la CAF y Fonplata, los ingresos provenientes de la venta de AySA y unos US$1.800 millones que el Tesoro le compraría al Banco Central.

De esta manera, el Ejecutivo busca asegurar los dólares para cumplir con sus compromisos externos y reducir la incertidumbre sobre el financiamiento de la deuda argentina.