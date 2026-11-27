La demanda de dólares por parte de los argentinos se mantuvo firme durante octubre. Según el último informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) , las compras de moneda extranjera alcanzaron los USD 3.020 millones , lo que representó el segundo monto bruto más elevado del año.

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De acuerdo con las estadísticas oficiales, cerca de 1,7 millones de personas compraron dólares en el mercado de cambios durante el décimo mes de 2026. En contrapartida, unos 812.000 argentinos vendieron divisas por USD 472 millones . Al descontar las ventas de las adquisiciones, el saldo neto de compras llegó a USD 2.548 millones .

A ese movimiento se sumaron otros USD 784 millones de egresos netos correspondientes a transferencias al exterior sin fines específicos.

El volumen de octubre superó en USD 124 millones al registrado en septiembre, cuando las compras habían alcanzado los USD 2.896 millones. Sin embargo, quedó por debajo del máximo de 2026, que se produjo en julio, con adquisiciones por USD 3.319 millones .

Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias en abril de 2025, los ciudadanos adquirieron USD 53.206 millones en términos brutos . Durante ese mismo período, las ventas totalizaron USD 7.844 millones, por lo que el saldo neto de compras ascendió a USD 45.362 millones.

En lo que va de 2026, las adquisiciones brutas acumularon USD 26.814 millones, una cifra que ya superó los USD 26.392 millones registrados durante todo 2025. Cabe recordar que las restricciones cambiarias comenzaron a flexibilizarse recién en abril del año pasado, por lo que durante el primer trimestre no se registraron compras relevantes de personas físicas.

El promedio mensual de compras de dólares en 2026 se ubicó en USD 2.681,4 millones. Si se mantiene ese ritmo durante los próximos meses, el año podría finalizar con adquisiciones superiores a los USD 32.176 millones.

Qué destino tuvieron los dólares comprados en octubre

El informe del Banco Central también detalló qué ocurrió con las divisas adquiridas durante octubre. Según las estimaciones del organismo, alrededor de USD 1.100 millones se utilizaron para cubrir gastos turísticos, importaciones y consumos realizados con tarjetas.

Otros USD 500 millones quedaron depositados en bancos locales, mientras que unos USD 1.100 millones incrementaron la posición de activos externos de los argentinos.

En comparación con septiembre, los dólares que permanecieron depositados en el sistema financiero local registraron una caída de USD 200 millones. Se trató del nivel más bajo desde noviembre de 2025, cuando se habían contabilizado unos USD 200 millones.

En sentido contrario, las divisas destinadas a incrementar los activos en el exterior aumentaron USD 300 millones respecto del mes anterior. El monto alcanzó su nivel más elevado desde octubre de 2025, cuando había llegado a USD 1.800 millones.

De esta manera, la mayor parte de los dólares comprados durante octubre tuvo como destino el atesoramiento, por encima de los consumos y los gastos corrientes.

El dólar volvió a subir por encima de la inflación

Las cifras del BCRA reflejan que la demanda de moneda extranjera continúa elevada, incluso en un escenario en el que el tipo de cambio avanzó menos que la inflación durante los últimos meses.

Sin embargo, noviembre mostró un comportamiento diferente. En lo que va del mes, el dólar acumuló una suba cercana al 5%, por encima de la inflación proyectada por los analistas privados, que estimaron un 1,7% para noviembre en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Otro factor que puede incidir sobre el comportamiento del mercado cambiario es la proximidad de un nuevo año electoral. El antecedente más reciente fue 2025, cuando se realizaron las elecciones legislativas y la demanda de dólares registró importantes movimientos.

Durante ese año, los argentinos compraron más de USD 26.390 millones, pese a que las restricciones cambiarias se mantuvieron vigentes hasta abril.

La demanda alcanzó un pico de USD 5.130 millones en septiembre y continuó en niveles elevados durante octubre, cuando las compras llegaron a USD 4.731 millones, antes de las elecciones. Luego del triunfo del oficialismo, las adquisiciones descendieron considerablemente en noviembre y se ubicaron en USD 1.597 millones.