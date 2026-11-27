Puma cerró su planta de producción en la ciudad de Chamical, La Rioja, y despidió a 50 trabajadores como parte de una reorganización de sus operaciones en el país. A partir de ahora, la compañía concentrará su producción local en el establecimiento que mantiene en el Parque Industrial de la capital provincial.

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Según informaron fuentes de la empresa, los empleados afectados recibirán la indemnización que establece la legislación laboral, a la que se sumará un adicional del 20%. La decisión implica el cese de las actividades de la fábrica de Chamical, donde la multinacional producía un insumo utilizado en la elaboración de botines. Ese componente comenzará a ser importado.

La firma comunicó oficialmente: “PUMA Argentina informa que, en el marco de un proceso de consolidación productiva, concentra su producción local en su planta del Parque Industrial de La Rioja y finaliza las operaciones de su planta ubicada en la ciudad de Chamical”.

“Reconocemos el impacto significativo que esta decisión tiene en nuestros colaboradores y sus familias, y estamos gestionando este proceso con la mayor responsabilidad, respeto y cuidado. El mismo se lleva adelante de acuerdo con la legislación laboral vigente y en diálogo permanente con los colaboradores, la representación gremial y las autoridades correspondientes”, señaló.

“PUMA continúa adaptándose a las nuevas dinámicas y condiciones del mercado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la sustentabilidad de largo plazo de sus operaciones. La planta de PUMA en La Rioja continúa siendo un pilar fundamental del desarrollo de la compañía en Argentina”, concluyó.

El cierre contrasta con las inversiones que Puma había anunciado en la provincia en los últimos años. En 2020, la compañía destinó $240 millones a incorporar dos líneas de producción y sumar unos 100 trabajadores. En 2021 anunció otros $420 millones para ampliar su capacidad de fabricación y, en abril de 2023, inauguró dos nuevas líneas tras invertir USD 7 millones.

El proceso de ajuste, sin embargo, ya había comenzado antes del cierre de Chamical. En febrero de 2025, Puma despidió a 23 operarios de su planta riojana. En ese contexto, la empresa y el sindicato Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) acordaron reducir una hora diaria la jornada laboral y los salarios para evitar nuevas desvinculaciones durante el resto de ese año.

La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, dijo en diálogo con Fénix que Puma viene realizando desvinculaciones desde hace un tiempo, tanto a través de retiros voluntarios como de despidos.

“El trabajador con menor antigüedad tiene 20 años en la empresa. Hay empleados que llevan más de 30 años prestando servicios”, remarcó.

La empresa informó que los empleados desvinculados cobrarán la indemnización legal más un adicional del 20%

“En su mejor momento, entre 2022 y 2023, Puma llegó a tener casi 1.000 trabajadores y a operar en tres turnos. Ahora está trabajando en un solo turno”, afirmó la funcionaria.

La presencia de Puma en La Rioja

La marca deportiva opera en La Rioja desde 1981 y es la única compañía internacional del sector que mantiene plantas propias de fabricación en el país. Otras marcas que producen localmente lo hacen a través de establecimientos de terceros.

La decisión sobre Chamical se suma a una serie de cierres que la compañía concretó en esa provincia durante los últimos años. Puma también tuvo fábricas en Sanagasta y Chilecito, que dejaron de funcionar en 2017 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri.

El movimiento se produce en un contexto de retracción de la industria nacional del calzado y de cambios en las estrategias de producción de las empresas del sector. En julio pasado, Grupo Dass anunció el cierre de su fábrica de Eldorado, Misiones, donde producía zapatillas para Nike y Adidas, y desvinculó a los 150 trabajadores que permanecían en el establecimiento. La compañía explicó entonces que había dejado de resultar conveniente fabricar en el país frente a la alternativa de abastecer el mercado local desde sus plantas en Brasil.

A su vez, el grupo textil Will Der SA, que fabricaba indumentaria deportiva para marcas internacionales como Adidas, Puma, Lacoste, Fila, Salomon, New Balance y Macron, cerró en agosto pasado sus dos plantas en General Pacheco y Las Flores, provincia de Buenos Aires, y despidió a 120 trabajadores.