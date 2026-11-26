En medio de la creciente volatilidad financiera, JP Morgan difundió este jueves un informe en el que advirtió que la incertidumbre sobre la continuidad del programa económico de Javier Milei después de las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a reflejarse con mayor intensidad en los mercados.

El riesgo país volvió a trepar y llegó a 843 puntos: qué está presionando al indicador argentino

El riesgo país volvió a saltar y tocó los 1.072 puntos, el nivel más alto de 2026

El análisis, titulado Argentina 2027 Economic Outlook y elaborado por los economistas Diego Pereira y Lucila Barbeito, sostiene que los precios actuales de los bonos argentinos incorporan un riesgo cercano al 50% de un cambio de rumbo político y económico.

La estimación surge del comportamiento de los activos financieros y no de una encuesta electoral. El documento advierte que la incertidumbre política podría generar nuevas presiones sobre el dólar, las reservas internacionales y los títulos de deuda soberana.

Uno de los indicadores que refleja el deterioro de la confianza de los inversores es el riesgo país , que pasó de rondar los 400 puntos en junio a superar los 1.100 puntos al momento de elaborarse el informe. Para JP Morgan, una parte importante de ese incremento está relacionada con las dudas sobre la política económica que se aplicará después de 2027.

La tensión también se trasladó al mercado cambiario, donde volvió a ampliarse la brecha entre el dólar oficial y las cotizaciones alternativas. En paralelo, las compras de divisas del sector privado alcanzaron un ritmo anualizado equivalente al 4,3% del Producto Bruto Interno (PBI).

El banco considera que el esquema de bandas cambiarias ofrece cierto margen para contener las presiones sobre el peso, aunque advierte que una depreciación de la moneda podría trasladarse a los precios y dificultar el proceso de desaceleración de la inflación.

Qué proyecta JP Morgan para la economía argentina en 2027

El informe también contempla una recuperación económica moderada, con un mayor dinamismo durante los primeros seis meses del próximo año y un posterior estancamiento de la actividad en medio de la incertidumbre electoral.

Entre las principales proyecciones del banco se destacan:

Crecimiento económico en 2026: 0,8%.

Crecimiento económico en 2027: 1,8%.

Inflación acumulada en 2026: 31%.

Inflación acumulada en 2027: 23%.

Superávit fiscal primario en 2027: 1,3% del PBI.

La estimación inflacionaria para el próximo año se ubica cinco puntos porcentuales por encima del 18% contemplado por el Gobierno nacional en el proyecto de Presupuesto 2027.

La minería y la energía, dos pilares para la generación de dólares

Más allá de las advertencias financieras, JP Morgan identificó algunos aspectos favorables en la economía argentina. Entre ellos, destacó el fortalecimiento de las exportaciones, el equilibrio fiscal y la capacidad del país para generar divisas a partir de sus recursos naturales.

La entidad estima que las ventas argentinas al exterior podrían alcanzar los US$106.800 millones durante 2027, impulsadas principalmente por el desarrollo petrolero de Vaca Muerta y los nuevos emprendimientos mineros.

Según las proyecciones, el sector energético aportaría unos US$5.000 millones adicionales en exportaciones durante el próximo año, mientras que la actividad minera sumaría alrededor de US$1.000 millones.

Una economía con mejores herramientas para enfrentar la volatilidad

El informe reconoce que Argentina cuenta con condiciones fiscales y externas más sólidas que en anteriores períodos electorales. El resultado combinado de las cuentas públicas y la cuenta corriente se encuentra, según el banco, en su mejor nivel desde 2010.

Sin embargo, la capacidad de acumular reservas internacionales y preservar el equilibrio fiscal será determinante para afrontar las posibles turbulencias financieras durante la campaña presidencial.

El próximo indicador oficial que permitirá conocer con mayor precisión la evolución de la economía será el informe del PBI correspondiente al tercer trimestre, sobre el cual JP Morgan todavía trabaja con estimaciones preliminares.