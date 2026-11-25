Las ventas en los distintos canales comerciales tuvieron resultados dispares durante septiembre. Mientras los autoservicios mayoristas y los shoppings lograron volver a terreno positivo, los supermercados registraron su novena caída interanual consecutiva, en un escenario de consumo que continúa mostrando dificultades. Así lo reflejó el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En la comparación mensual, las ventas también retrocedieron un 0,9% frente a agosto, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa del 0,4%.
Por grupos de artículos, Carnes encabezó los aumentos interanuales, con un 37,3%. Le siguieron Verdulería y frutería, con 33,2%; Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con 28,6%; y Otros, con 27,6%.
En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron la mayor participación, con $997 millones, equivalentes al 40,7% de las ventas. Las tarjetas de débito representaron el 24,2%, con $593 millones; el efectivo, el 17,6%, con $430 millones; y otros medios de pago, otro 17,6%, con $432 millones.
El ticket promedio alcanzó los $38.059, lo que significó una suba interanual del 26,4%.
Mayoristas: cortaron una racha de siete meses negativos
A diferencia de los supermercados, los autoservicios mayoristas consiguieron revertir los resultados negativos. En septiembre, las ventas crecieron 1% interanual, poniendo fin a una racha de siete meses consecutivos de caídas.
Fue la segunda suba registrada durante 2026, después del incremento del 1,3% anotado en enero. Sin embargo, el balance de los primeros nueve meses del año todavía muestra una contracción del 2,5%.
En la comparación con agosto, el indicador retrocedió un 0,5%, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una baja del 0,2%.
Las ventas totales a precios corrientes sumaron $371 millones, con una variación nominal positiva del 29,2% interanual. Por su parte, la venta promedio por metro cuadrado se ubicó en $398.798.
Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron Verdulería y frutería, con el 45,4%; Carnes, con el 41,2%; Almacén, con el 39,1%; y Lácteos, con el 35,4%.
En materia de medios de pago, los canales alternativos, como transferencias y cobros mediante códigos QR, concentraron la mayor participación, con $124 millones, equivalentes al 33,6% del total. Las tarjetas de crédito representaron el 25,5%, con $94 millones; el efectivo, el 25,1%, con $93 millones; y las tarjetas de débito, el 15,8%, con $58 millones.
El ticket promedio llegó a $48.405, con un aumento del 33,1% respecto de septiembre del año pasado.
Shoppings: una leve recuperación en las ventas
Los centros de compras también mostraron una mejora interanual durante septiembre. Según el INDEC, las ventas crecieron 0,3% respecto del mismo mes de 2025, aunque el acumulado de enero a septiembre todavía registra una caída del 1,1%.
En la comparación mensual, el sector tuvo un retroceso del 0,8% frente a agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones.
Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $582 millones, con un incremento nominal del 19,3% interanual. La venta promedio por metro cuadrado fue de $558.364.
En el análisis regional, la Patagonia registró el mayor crecimiento interanual, con una suba del 29,5% y ventas por $30.529 millones.
En el resto de las regiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumuló ventas por $178.920 millones, con un aumento del 26%; Cuyo alcanzó los $47.567 millones, con una mejora del 23,9%; y el Norte registró $29.684 millones, con una suba del 16,2%.
Por su parte, el Gran Buenos Aires totalizó $182.837 millones, con un crecimiento del 15,5%, mientras que la región Pampeana llegó a $118.925 millones, con un incremento del 13,4%.
Los resultados de septiembre dejaron un panorama desigual para el consumo: los mayoristas y los shoppings consiguieron recuperar terreno en la comparación interanual, pero los supermercados continuaron sin encontrar un punto de recuperación.