Las ventas en los distintos canales comerciales tuvieron resultados dispares durante septiembre. Mientras los autoservicios mayoristas y los shoppings lograron volver a terreno positivo , los supermercados registraron su novena caída interanual consecutiva , en un escenario de consumo que continúa mostrando dificultades. Así lo reflejó el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) .

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Las ventas en los supermercados volvieron a mostrar números negativos. En septiembre registraron una caída del 3% interanual , mientras que el acumulado entre enero y septiembre cerró con una contracción del 2,9% .

Se trató de la novena baja consecutiva para el sector. El último registro positivo había sido en diciembre de 2025, cuando el indicador había crecido un 0,5% respecto del mismo mes del año anterior.

En la comparación mensual, las ventas también retrocedieron un 0,9% frente a agosto , mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa del 0,4%.

A precios corrientes, las ventas totalizaron $2.453 millones , con un incremento nominal del 25% interanual . La venta promedio por metro cuadrado llegó a $738.964.

Por grupos de artículos, Carnes encabezó los aumentos interanuales, con un 37,3%. Le siguieron Verdulería y frutería, con 33,2%; Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con 28,6%; y Otros, con 27,6%.

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron la mayor participación, con $997 millones, equivalentes al 40,7% de las ventas. Las tarjetas de débito representaron el 24,2%, con $593 millones; el efectivo, el 17,6%, con $430 millones; y otros medios de pago, otro 17,6%, con $432 millones.

El ticket promedio alcanzó los $38.059, lo que significó una suba interanual del 26,4%.

Mayoristas: cortaron una racha de siete meses negativos

A diferencia de los supermercados, los autoservicios mayoristas consiguieron revertir los resultados negativos. En septiembre, las ventas crecieron 1% interanual, poniendo fin a una racha de siete meses consecutivos de caídas.

Fue la segunda suba registrada durante 2026, después del incremento del 1,3% anotado en enero. Sin embargo, el balance de los primeros nueve meses del año todavía muestra una contracción del 2,5%.

En la comparación con agosto, el indicador retrocedió un 0,5%, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una baja del 0,2%.

Las ventas totales a precios corrientes sumaron $371 millones, con una variación nominal positiva del 29,2% interanual. Por su parte, la venta promedio por metro cuadrado se ubicó en $398.798.

Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron Verdulería y frutería, con el 45,4%; Carnes, con el 41,2%; Almacén, con el 39,1%; y Lácteos, con el 35,4%.

En materia de medios de pago, los canales alternativos, como transferencias y cobros mediante códigos QR, concentraron la mayor participación, con $124 millones, equivalentes al 33,6% del total. Las tarjetas de crédito representaron el 25,5%, con $94 millones; el efectivo, el 25,1%, con $93 millones; y las tarjetas de débito, el 15,8%, con $58 millones.

El ticket promedio llegó a $48.405, con un aumento del 33,1% respecto de septiembre del año pasado.

Shoppings: una leve recuperación en las ventas

Los centros de compras también mostraron una mejora interanual durante septiembre. Según el INDEC, las ventas crecieron 0,3% respecto del mismo mes de 2025, aunque el acumulado de enero a septiembre todavía registra una caída del 1,1%.

En la comparación mensual, el sector tuvo un retroceso del 0,8% frente a agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones.

Las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los $582 millones, con un incremento nominal del 19,3% interanual. La venta promedio por metro cuadrado fue de $558.364.

En el análisis regional, la Patagonia registró el mayor crecimiento interanual, con una suba del 29,5% y ventas por $30.529 millones.

En el resto de las regiones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acumuló ventas por $178.920 millones, con un aumento del 26%; Cuyo alcanzó los $47.567 millones, con una mejora del 23,9%; y el Norte registró $29.684 millones, con una suba del 16,2%.

Por su parte, el Gran Buenos Aires totalizó $182.837 millones, con un crecimiento del 15,5%, mientras que la región Pampeana llegó a $118.925 millones, con un incremento del 13,4%.

Los resultados de septiembre dejaron un panorama desigual para el consumo: los mayoristas y los shoppings consiguieron recuperar terreno en la comparación interanual, pero los supermercados continuaron sin encontrar un punto de recuperación.