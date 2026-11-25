La Unión Tranviarios Automotor (UTA) alcanzó un acuerdo salarial con las cámaras empresariales del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que contempla un incremento del 10% a partir de febrero de 2027 y el pago de una gratificación extraordinaria de $300.000, distribuida en tres cuotas.

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La negociación fue encabezada por el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, y representantes de las cinco cámaras empresariales del sector. El entendimiento permitió desactivar la posibilidad de un paro de colectivos, luego de varias reuniones en las que no se había logrado alcanzar un consenso sobre la recomposición salarial.

Además del incremento y las sumas extraordinarias, el acuerdo establece una actualización de los viáticos correspondientes a cada jornada trabajada. Las condiciones anunciadas alcanzan a los trabajadores del transporte público del AMBA y, hasta el momento, no se confirmó su aplicación en San Juan ni en otras provincias .

La gratificación extraordinaria será abonada en tres cuotas no remunerativas de $100.000 cada una, distribuidas entre diciembre de 2026 y enero de 2027, según el siguiente cronograma:

El beneficio alcanzará a los trabajadores comprendidos en el acuerdo que tenían un contrato laboral vigente al 1 de octubre de 2026. Los importes correspondientes a otras categorías serán proporcionales, al igual que la liquidación según el tiempo efectivamente trabajado.

Cuánto cobrarán los choferes del AMBA

Durante los meses de transición, el salario conformado para la categoría inicial se mantendrá en $1.707.176, al que se sumarán las gratificaciones extraordinarias y los adicionales correspondientes. Un conductor de corta y media distancia con 11 años de antigüedad y premio completo tendrá un ingreso mensual de referencia de $2.616.860.

A partir del 1 de febrero de 2027, con la aplicación del incremento del 10%, el salario conformado de la categoría inicial ascenderá a $1.877.893. Para un trabajador con 11 años de antigüedad, considerando los adicionales y los viáticos, el ingreso total de referencia llegará a $2.787.746, antes de los descuentos correspondientes.

También aumentarán los viáticos

Otro de los puntos incluidos en la negociación es la actualización de los reintegros de gastos que reciben los conductores por cada jornada efectivamente trabajada. Desde febrero, este concepto pasará de $22.000 a $25.000 diarios, lo que representará un ingreso adicional de $600.000 para quienes cumplan 24 jornadas laborales durante el mes.

Las partes también acordaron mantener la paz social durante la vigencia del entendimiento, aunque persisten diferencias respecto del financiamiento del sistema. Las cámaras empresariales condicionaron el cumplimiento de los compromisos a las transferencias estatales, una postura que fue rechazada por la conducción sindical.

Qué pasa con los colectiveros de San Juan

Aunque la negociación fue encabezada por la conducción nacional de la UTA, el acuerdo anunciado corresponde específicamente a los trabajadores del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por lo tanto, los incrementos, las gratificaciones y los nuevos valores de los viáticos no se trasladan automáticamente a los salarios de los choferes sanjuaninos.

Por el momento, no se anunció un acuerdo equivalente para los trabajadores del transporte público de San Juan. En tanto, las partes involucradas en la negociación del AMBA volverán a reunirse en febrero de 2027 para evaluar la evolución de la inflación, los salarios y los costos operativos del servicio.