La disputa por la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan sumó un nuevo capítulo con las críticas de Jorge Mataix, candidato a secretario General por la lista Marrón, contra la actual conducción que encabeza Héctor Maldonado. El dirigente lanzó fuertes cuestionamientos a la gestión sindical, denunció presuntas presiones sobre los afiliados y puso bajo la lupa el manejo de los recursos del gremio.

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Mataix planteó que la actual conducción dejó de representar a los choferes y aseguró que existe un distanciamiento entre los dirigentes y los trabajadores. En ese sentido, calificó como un "fracaso rotundo" los últimos cuatro años de gestión y sostuvo que el sindicato perdió presencia en los conflictos laborales de las distintas empresas del transporte.

La elección, que originalmente estaba prevista para el 7 y 8 de octubre, fue suspendida tras una intervención judicial motivada por denuncias sobre irregularidades en los padrones. Según explicó Mataix en Radio Colón, se cuestionó la inclusión de personas fallecidas, trabajadores que ya no pertenecían al sector y afiliados que habían renunciado. Finalmente, el proceso electoral comenzó nuevamente y la votación se realizará el 17 y 18 de diciembre.

En San Juan competirán tres listas: la Celeste y Blanca, vinculada a la conducción de Maldonado; la Negra y la Marrón, que lleva a Mataix como candidato. Sobre la fragmentación opositora, explicó que su espacio surgió de un desprendimiento de la lista Negra, con la que había compartido el armado anterior, aunque aseguró que las diferencias internas terminaron por separarlos.

Mataix cuestionó que el secretario General haya dejado de tener presencia en la actividad cotidiana y afirmó que otros dirigentes quedaron al frente de la organización.

"Me parece que Maldonado dejó a los trabajadores hace varios meses, que no aparece y dejó al frente al tesorero y al secretario gremial", disparó. También apuntó contra este último, al señalar que lleva ocho años en el cargo y que, durante ese período, las empresas acumularon problemas vinculados con la falta de libretas de trabajo, la diagramación de vacaciones, suspensiones y despidos.

El candidato de la Marrón sostuvo que el sindicato no intervino de manera efectiva ante esas situaciones y denunció que, en algunos casos, existieron acuerdos entre delegados y empresas para pagar horas de trabajo por fuera de los registros formales.

Incluso mencionó situaciones con empresas donde, según afirmó, habría trabajadores encuadrados en convenios distintos de los que les corresponderían y con remuneraciones inferiores.

Mataix también denunció presuntas maniobras para condicionar el voto de los afiliados. Aseguró que circularon audios en los que se pedía identificar a los trabajadores que apoyaban a otras listas para eventualmente excluirlos de los padrones.

En particular, recordó el resultado de la elección de delegados en la empresa Mayo y sostuvo que desde el oficialismo se habría intentado identificar a quienes respaldaban a la oposición. "No me nombren a mí que voy como segundo. Nombren a don Antonio Ruiz", citó al referirse a un supuesto audio que atribuyó a Maldonado.

Ruiz es actualmente el secretario de Finanzas y candidato dentro del armado oficialista. Mataix también le atribuyó a la conducción un mensaje intimidatorio hacia los trabajadores de Mayo: "Se van a sonar porque no van a tener un gremio que te defienda".

La discusión salarial y el momento de los acuerdos

Otro de los cuestionamientos estuvo centrado en la política salarial. Mataix consideró que los trabajadores del transporte arrastran una pérdida de poder adquisitivo de larga data y afirmó que existe un estudio que ubica en $3,5 millones el salario que deberían percibir para recuperar lo perdido durante los últimos 15 años.

En contraste, estimó que actualmente un trabajador cobra entre $1,6 millones y $1,7 millones.

También cuestionó la forma en que se negocian los incrementos y sostuvo que los representantes de San Juan participan de las discusiones paritarias nacionales prácticamente como oyentes.

En ese marco, puso el foco en el reciente acuerdo que contempla el pago de $420.000 en dos cuotas, con fechas previstas para el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. Para Mataix, la proximidad de esos desembolsos con las elecciones no es casual.

"Cuando un gremio se vende, como lo ha hecho esta conducción de Maldonado y todos los que siguen, pasan estas cosas", afirmó. Según su interpretación, los trabajadores terminan siendo utilizados como herramienta de presión en las negociaciones entre empresarios, sindicato y Gobierno para conseguir subsidios o destrabar pagos.

Además, recordó un acuerdo anterior que, según denunció, contemplaba dos cuotas de $250.000 para los trabajadores y que nunca se habría cumplido. Aseguró que el acta había sido firmada por Maldonado y el secretario gremial en la Subsecretaría correspondiente, pero que el dinero nunca llegó a los empleados.

"Lo que es del trabajador es del trabajador. El gremio no es una empresa, no produce. El gremio tiene que defender a los trabajadores y los dirigentes son administradores de tu cuota sindical", planteó.

Mataix también cuestionó el estado de las instalaciones y los servicios que brinda la organización. Mencionó el camping sindical, al que describió como abandonado desde hace 20 años, y reclamó espacios deportivos, consultorios médicos y beneficios para los afiliados y jubilados.

En caso de ganar, anticipó que una de las primeras medidas será revisar las cuentas de la institución. "Vamos a través de un estudio contable a auditar cada factura que deje la UTA", aseguró.

El candidato sostuvo que los afiliados deben conocer en qué se utiliza el dinero de sus aportes y reclamó mayor transparencia sobre los gastos, las contrataciones y las actividades que organiza el sindicato.

También propuso recuperar un espacio para los jubilados, establecer convenios con otros campings y ofrecer alternativas de financiación para que los trabajadores puedan acceder a viajes y vacaciones.

"Que la gente se sienta representada, que se sienta cuidada. Eso es lo primordial que tenemos que hacer", resumió.