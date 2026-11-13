    • 13 de noviembre de 2026 - 12:25

    Escalada en el conflicto del transporte: la Justicia sanjuanina intimó a la UTA con multas millonarias por cada día de paro

    La Fiscalía de Estado logró una severa advertencia judicial ante las reiteradas interrupciones del servicio de colectivos en la provincia, fijando una penalidad diaria de 5 millones de pesos para garantizar la circulación.

    Escalada en el conflicto del transporte: la Justicia sanjuanina intimó a la UTA con multas millonarias por cada día de paro

    Escalada en el conflicto del transporte: la Justicia sanjuanina intimó a la UTA con multas millonarias por cada día de paro

    Foto:

    La tensión entre el Estado provincial y la secesión local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sumó este viernes un nuevo y decisivo capítulo institucional.

    Leé además

    Luis Caputo citó al FMI para relativizar la volatilidad financiera y respaldar el rumbo económico.

    Caputo citó al FMI para explicar la volatilidad financiera y defender el rumbo económico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Cristina y Máximo Kirchner siguen la audiencia por Zoom mientras el Tribunal Oral Federal N°5 escucha el requerimiento de la UIF sobre Los Sauces.

    Hotesur-Los Sauces, EN VIVO: la acusación habló de alquileres con sobreprecios de hasta 150% a los Kirchner

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras una presentación formal impulsada por la Fiscalía de Estado, la Justicia intervino de manera directa en el conflicto gremial y le advirtió a la cúpula sindical que se incrementarán de forma drástica las sanciones económicas si se concretan nuevas medidas de fuerza que afecten el normal funcionamiento del servicio público de pasajeros en San Juan.

    Según publicó el sitio 0264 Noticias, la medida cautelar y de apercibimiento llega en respuesta a la afectación reiterada que sufren miles de usuarios cotidianos cada vez que el sindicato paraliza las unidades. Con el objetivo prioritario de resguardar el derecho esencial a la movilidad y asegurar la paz social, el magistrado interviniente estableció que el gremio conducido por los referentes sectoriales deberá abonar una multa diaria de 5 millones de pesos por cada jornada en la que se interrumpan las prestaciones de transporte.

    Desde el organismo que encabeza la demanda estatal remarcaron que este tipo de penalidades busca encauzar los reclamos paritarios o sectoriales dentro de los carriles legales correspondientes, evitando que las consecuencias recaigan de forma directa sobre los trabajadores y estudiantes que dependen de las líneas urbanas e interurbanas. Asimismo, advirtieron que los controles sobre el cumplimiento de los diagramas horarios y frecuencias se intensificarán con el soporte de las áreas técnicas de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

    Por su parte, desde el sector empresario del transporte se mostraron expectantes ante la resolución judicial, reiterando las dificultades financieras que atraviesa el sector debido a la asimetría en la distribución de subsidios y la evolución de las estructuras de costos.

    En tanto, las bases de la UTA analizan los pasos a seguir de cara a las próximas negociaciones salariales, en un escenario donde el margen para la confrontación directa mediante huelgas queda notablemente acotado por el peso de la nueva sanción económica dispuesta por la Justicia provincial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La sanjuanina Claudia Sarmiento juró como consejera de la Magistratura

    La sanjuanina Claudia Sarmiento juró como consejera de la Magistratura Nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    raul garcia es el nuevo presidente de atap tras la salida de salva y ahora negociara con la uta la pelea salarial

    Raúl García es el nuevo presidente de ATAP tras la salida de Salvá y ahora negociará con la UTA la pelea salarial

    Por Fernando Ortiz
    trata de personas, fondos para consumos problematicos y cruces por osse: lo que dejo la sesion en diputados

    Trata de personas, fondos para consumos problemáticos y cruces por OSSE: lo que dejó la sesión en Diputados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El programa comenzó en abril y durante el año abordó comunicación, derechos, movimiento y distintas herramientas para acompañar a personas dentro del espectro autista.

    Autismo, alimentación e inclusión: San Juan realizará una nueva jornada abierta a familias y profesionales