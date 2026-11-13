La Fiscalía de Estado logró una severa advertencia judicial ante las reiteradas interrupciones del servicio de colectivos en la provincia, fijando una penalidad diaria de 5 millones de pesos para garantizar la circulación.

Escalada en el conflicto del transporte: la Justicia sanjuanina intimó a la UTA con multas millonarias por cada día de paro

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La tensión entre el Estado provincial y la secesión local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sumó este viernes un nuevo y decisivo capítulo institucional.

Tras una presentación formal impulsada por la Fiscalía de Estado, la Justicia intervino de manera directa en el conflicto gremial y le advirtió a la cúpula sindical que se incrementarán de forma drástica las sanciones económicas si se concretan nuevas medidas de fuerza que afecten el normal funcionamiento del servicio público de pasajeros en San Juan.

Según publicó el sitio 0264 Noticias, la medida cautelar y de apercibimiento llega en respuesta a la afectación reiterada que sufren miles de usuarios cotidianos cada vez que el sindicato paraliza las unidades. Con el objetivo prioritario de resguardar el derecho esencial a la movilidad y asegurar la paz social, el magistrado interviniente estableció que el gremio conducido por los referentes sectoriales deberá abonar una multa diaria de 5 millones de pesos por cada jornada en la que se interrumpan las prestaciones de transporte.

Desde el organismo que encabeza la demanda estatal remarcaron que este tipo de penalidades busca encauzar los reclamos paritarios o sectoriales dentro de los carriles legales correspondientes, evitando que las consecuencias recaigan de forma directa sobre los trabajadores y estudiantes que dependen de las líneas urbanas e interurbanas. Asimismo, advirtieron que los controles sobre el cumplimiento de los diagramas horarios y frecuencias se intensificarán con el soporte de las áreas técnicas de la Secretaría de Tránsito y Transporte.

Por su parte, desde el sector empresario del transporte se mostraron expectantes ante la resolución judicial, reiterando las dificultades financieras que atraviesa el sector debido a la asimetría en la distribución de subsidios y la evolución de las estructuras de costos.