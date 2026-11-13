La sanjuanina Claudia Sarmiento juró como consejera de la Magistratura Nacional

La abogada prestó juramento ante la Corte Suprema y ocupará el cargo durante el período 2026-2030. Fue electa por la lista Unidad en Defensa de la Abogacía.

La abogada sanjuanina Claudia Sarmiento juró este jueves como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, en una ceremonia realizada en el Palacio de Justicia y encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Representará a la abogacía de todo el país durante el período 2026-2030.

Sarmiento fue electa en los comicios del 20 de octubre por la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que se impuso a nivel nacional y obtuvo dos de las cuatro bancas en disputa.

Tras prestar juramento, expresó: “Hoy viví uno de los momentos más importantes de mi camino profesional. Llegar hasta acá, desde mi querida provincia de San Juan, me llena de emoción y, sobre todo, de responsabilidad”.

Durante la ceremonia también juraron los abogados Alberto Biglieri, Itatí Demarchi y Fernando Levene, además del juez federal Juan Manuel Culotta.

La nueva consejera destacó los desafíos de esta etapa: “Quiero seguir escuchando a los abogados, trabajando junto a los colegios profesionales y contribuyendo a una Justicia mejor. Mi mayor compromiso es honrar con hechos la confianza que recibimos”.