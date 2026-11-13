    • 13 de noviembre de 2026 - 10:09

    La sanjuanina Claudia Sarmiento juró como consejera de la Magistratura Nacional

    La abogada prestó juramento ante la Corte Suprema y ocupará el cargo durante el período 2026-2030. Fue electa por la lista Unidad en Defensa de la Abogacía.

    La sanjuanina Claudia Sarmiento juró como consejera de la Magistratura

    La sanjuanina Claudia Sarmiento juró como consejera de la Magistratura

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La abogada sanjuanina Claudia Sarmiento juró este jueves como nueva integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, en una ceremonia realizada en el Palacio de Justicia y encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Representará a la abogacía de todo el país durante el período 2026-2030.

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    Sarmiento fue electa en los comicios del 20 de octubre por la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que se impuso a nivel nacional y obtuvo dos de las cuatro bancas en disputa.

    Tras prestar juramento, expresó: “Hoy viví uno de los momentos más importantes de mi camino profesional. Llegar hasta acá, desde mi querida provincia de San Juan, me llena de emoción y, sobre todo, de responsabilidad”.

    Durante la ceremonia también juraron los abogados Alberto Biglieri, Itatí Demarchi y Fernando Levene, además del juez federal Juan Manuel Culotta.

    La nueva consejera destacó los desafíos de esta etapa: “Quiero seguir escuchando a los abogados, trabajando junto a los colegios profesionales y contribuyendo a una Justicia mejor. Mi mayor compromiso es honrar con hechos la confianza que recibimos”.

    La incorporación de Sarmiento representa un nuevo espacio de participación para la abogacía sanjuanina en el ámbito nacional. El Consejo de la Magistratura tiene entre sus principales responsabilidades intervenir en la selección y acusación de jueces nacionales y federales, además de administrar los recursos del Poder Judicial.

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