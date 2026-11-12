Trata de personas, fondos para consumos problemáticos y cruces por OSSE: lo que dejó la sesión en Diputados

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves un acuerdo interinstitucional para fortalecer la prevención y el combate de la trata y la explotación de personas, con la participación de organismos provinciales, nacionales y entidades privadas. Entre los firmantes aparecen la Dirección Nacional de Migraciones, el RENATRE, la Cámara Minera de San Juan y la Fundación Andesmar, además de distintas áreas del Gobierno provincial.

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La iniciativa fue uno de los principales temas de la Decimosegunda Sesión Ordinaria, presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, Enzo Cornejo. El acta tiene como objetivo establecer mecanismos de cooperación y articulación entre las instituciones para trabajar en la erradicación de este delito.

La amplitud de los organismos involucrados es uno de los aspectos más relevantes del acuerdo. Además de los ministerios de Gobierno y de Familia y Desarrollo Humano, participan la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, el Comité Ejecutivo contra la Trata y Explotación de Personas, la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria y organismos vinculados al trabajo rural y la actividad migratoria.

La diputada Marcela Quiroga fue la encargada de fundamentar el proyecto durante su tratamiento legislativo.

Otro de los asuntos aprobados fue la ratificación de las adendas a los convenios de cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los 19 municipios sanjuaninos para sostener el programa U.M.Co.P.

El punto más importante de esta modificación es la incorporación de un aporte económico adicional para financiar los honorarios de los operadores y profesionales que integran los equipos de trabajo. Se trata de recursos humanos destinados a las tareas de prevención, asistencia, tratamiento, rehabilitación y reintegración social de personas que atraviesan situaciones de consumo problemático.

La diputada María Lascano presentó los fundamentos de la iniciativa. El esquema contempla la articulación entre la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y los gobiernos municipales.

La Cámara también ratificó el convenio entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Universidad Católica de Cuyo para implementar un sistema de pasantías educativas.

El acuerdo busca que estudiantes de distintas carreras puedan realizar experiencias de capacitación en servicio dentro del ámbito ministerial, con la posibilidad de conformar equipos interdisciplinarios y complementar su formación académica.

El proyecto consiguió 26 votos positivos y dos negativos. Durante el debate, el diputado Mario Herrero anticipó que su bloque no acompañaría la propuesta y expuso los motivos de esa postura.

Convenio con OSSE: nueve abstenciones

Otro de los puntos que generó diferencias fue el convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Gobierno y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

La iniciativa, que obtuvo 22 votos afirmativos, dos negativos y nueve abstenciones, establece un marco de cooperación para desarrollar acciones de asistencia técnica y colaboración mutua entre ambas instituciones.

Durante el tratamiento, Mario Herrero expresó el rechazo de su bloque, mientras que el diputado Miguel Vega solicitó la abstención del bloque Justicialista.

Por otra parte, los legisladores ratificaron un convenio marco entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Gobierno de San Juan para desarrollar actividades y proyectos conjuntos, capacitaciones, intercambio de información y realización de estudios y trabajos.

Un proyecto sobre requisitos para trabajar en instituciones deportivas volvió a comisión

En el inicio de la sesión, los diputados resolvieron enviar nuevamente a comisiones un proyecto presentado por el interbloque Cambia San Juan que busca modificar la Ley 871-G, sobre regulación y fomento del deporte.

La propuesta apunta a establecer como requisito obligatorio la realización de un examen psicotécnico para profesores, profesionales y cualquier persona que desempeñe u organice tareas en instituciones deportivas, tanto públicas como privadas o mixtas.

La iniciativa no avanzó en esta oportunidad y deberá continuar su tratamiento en comisión.

Por último, la Cámara expresó su reconocimiento institucional por la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre. La declaración destacó la trascendencia histórica del acontecimiento, al tratarse del regreso de un Sumo Pontífice al país después de casi cuatro décadas.